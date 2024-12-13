快訊

大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

Google推新模型 槓OpenAI

經濟日報／ 本報綜合報導

蘋果攜手OpenAI擴大AI生態圈，Google全力備戰，11日宣布推出新一代、也是Google迄今功能最強大的生成式AI模型Gemini 2.0，為能獨立完成複雜任務的「AI代理（Agent）時代」暖身。

Google生成式AI技術再躍進，將持續催動AI伺服器建置潮，法人看好，Google伺服器代工廠廣達（2382）、英業達等將受惠。

廣達為Google伺服器主力供應商，受惠AI伺服器接單暢旺，廣達第4季已開始小量出貨輝達GB200伺服器，並於明年首季中下旬放量出貨，看好明年AI伺服器營收將延續今年動能，AI伺服器貢獻整體雲端業務占比將由目前的超過五成、進一步擴增至超過七成。

Google積極衝刺大語言模型技術，與OpenAI較勁。Google的Gemini 1.0和1.5具備多模態和長文本理解強項，最新Gemini 2.0強調原生具備「代理能力」，為AI應用帶來全新可能。

Google去年12月才釋出Gemini 1.0，時隔一年就推出具代理功能的Gemini 2.0。Gemini 2.0系列中的Gemini 2.0 Flash實驗模型，已開放給所有Gemini使用者和開發者，支援多模態輸出，如原生生成圖像與文字混合、可操控的文字轉語音多語言音訊，還能原生呼叫Google搜尋、執行程式碼及第三方用戶定義函數等工具。

Gemini 2.0計畫先導入聊天機器人Gemini和Google搜尋中，未來也預計將Gemini 2.0的進階推理功能導入AI摘要，用來處理更複雜的主題和多層次的問題。

AI Google 伺服器

延伸閱讀

美股收盤／科技股領漲 那斯達克突破2萬點 特斯拉Google創新高

馬斯克拓展AI版圖 緯創沾光

AI下個主戰場 大咖搶進

謀殺醫保CEO的凶嫌落網地 麥當勞遭負評狂轟濫炸…Google趕來救

相關新聞

蘋果攜手博通開發自研AI晶片 台積3奈米迎大單

外媒報導，蘋果有意投入自研AI晶片，攜手博通共同開發，以台積電3奈米製程生產，2026年量產。蘋果正擴大AI生態系，衝刺...

蘋果升級AI 鴻海、廣達沾光…法人看好有助完備生態系

蘋果11日宣布最新作業系統整合ChatGPT，iPhone、Mac電腦、iPad等硬體AI功能大升級，法人看好有助完備蘋...

台達電砸百億 組氫能國家隊…百萬瓦電池測試平台啟用

台達電昨（12）日宣布，將於明年起五年內斥資3億美元（約新台幣百億元），攜手台電、中鋼及中油等組建氫能國家隊。台達電董座...

斥資近百億 台達組氫能國家隊

台達電子昨天宣布將於明年起五年內，斥資三億美元（約台幣九十七億元）攜手台電、中鋼及中油等組建氫能國家隊。台達董事長鄭平昨...

中美晶電池廠 員工強制特休

太陽能大廠中美晶傳出宜蘭電池產線明年一月七日起至二月四日止工廠生產線停工，期間員工強制特休，若年假不夠用，採取預支方式處...

Google推新模型 槓OpenAI

蘋果攜手OpenAI擴大AI生態圈，Google全力備戰，11日宣布推出新一代、也是Google迄今功能最強大的生成式A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。