Google推新模型 槓OpenAI

蘋果攜手OpenAI擴大AI生態圈，Google全力備戰，11日宣布推出新一代、也是Google迄今功能最強大的生成式AI模型Gemini 2.0，為能獨立完成複雜任務的「AI代理（Agent）時代」暖身。

Google生成式AI技術再躍進，將持續催動AI伺服器建置潮，法人看好，Google伺服器代工廠廣達（2382）、英業達等將受惠。

廣達為Google伺服器主力供應商，受惠AI伺服器接單暢旺，廣達第4季已開始小量出貨輝達GB200伺服器，並於明年首季中下旬放量出貨，看好明年AI伺服器營收將延續今年動能，AI伺服器貢獻整體雲端業務占比將由目前的超過五成、進一步擴增至超過七成。

Google積極衝刺大語言模型技術，與OpenAI較勁。Google的Gemini 1.0和1.5具備多模態和長文本理解強項，最新Gemini 2.0強調原生具備「代理能力」，為AI應用帶來全新可能。

Google去年12月才釋出Gemini 1.0，時隔一年就推出具代理功能的Gemini 2.0。Gemini 2.0系列中的Gemini 2.0 Flash實驗模型，已開放給所有Gemini使用者和開發者，支援多模態輸出，如原生生成圖像與文字混合、可操控的文字轉語音多語言音訊，還能原生呼叫Google搜尋、執行程式碼及第三方用戶定義函數等工具。

Gemini 2.0計畫先導入聊天機器人Gemini和Google搜尋中，未來也預計將Gemini 2.0的進階推理功能導入AI摘要，用來處理更複雜的主題和多層次的問題。