蘋果升級AI 鴻海、廣達沾光…法人看好有助完備生態系

蘋果11日宣布最新作業系統整合ChatGPT，iPhone、Mac電腦、iPad等硬體AI功能大升級，法人看好有助完備蘋果AI生態系，帶旺硬體銷售，後續也將建置更多AI伺服器。台廠中，鴻海（2317）、廣達通吃蘋果硬體與AI伺服器代工相關訂單，兩頭沾「蘋果光」，喜迎蘋果AI大商機。

蘋果11日發表一系列作業系統更新，將OpenAI的聊天機器人ChatGPT整合進自家裝置，盼藉由強化AI技術，提振最新款iPhone銷售動能。

在整合ChatGPT後，蘋果用戶可透過Siri語音助理，直接使用ChatGPT服務，解答關於照片、文件等提問。同時，在任何支援書寫工具的應用程式中，用戶也可以透過ChatGPT生成內容及添加圖像。

為迎接與ChatGPT的整合，蘋果一口氣為旗下產品線全面更新作業系統，包括iOS 18.2 、iPadOS 18.2和 macOS Sequoia 15.2，為iPhone、iPad和Mac帶來整合ChatGPT的全新Apple Intelligence功能，新功能適用於iPhone 16系列，及iPhone 15 Pro與Pro Max機型，搭載A17 Pro或M1晶片及以上版本的iPad、及M1以上晶片的Mac。

用戶只要將裝置和Siri語言設定為澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、南非、英國，或美國英文就可使用，其他語言將在未來一年陸續推出。

蘋果此次釋出AI大升級，正值年終耶誕假期購物旺季前夕，也是過往蘋果產品銷售最暢旺的時間點，台廠供應鏈中，鴻海、廣達將直接受惠這波蘋果AI功能大升級商機。

鴻海為蘋果代工生產的產品，幾乎囊括所有產品線，包括iPhone系列、iPad系列、Mac系列等，是蘋果最大的硬體供應商，也是輝達AI伺服器代工廠。

外資摩根士丹利證券表示，鴻海集團旗下工業富聯（FII）2021年開始與蘋果合作發展伺服器，2023年中小量出貨蘋果，預估今年鴻海集團將取得蘋果約2萬台AI伺服器訂單。市場日前也傳出，蘋果已與鴻海商討在台灣生產AI伺服器的可能。

廣達為蘋果Mac系列產品主力供應商，也是微軟AI伺服器主要代工廠。微軟雲端平台Azure是OpenAI唯一的雲端服務供應商，隨著OpenAI大啖蘋果帶來的用戶紅利，對微軟雲端服務的需求也將暴增，催動AI伺服器需求引擎。

不過，蘋果甫釋出新版作業系統整合ChatGPT之際，也爆出小插曲，ChatGPT和OpenAI影音生成服務Sora服務12日就突然中斷，專家推測，可能受到蘋果用戶大量湧入使用ChatGPT功能影響，服務因此不堪負荷而停擺，但也顯示果粉力挺蘋果AI大升級，搶在第一時間更新作業系統體驗。