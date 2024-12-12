中美晶擬讓員工預支特休
今年台灣的太陽能市況相對低緩，傳出太陽能大廠中美晶（5483）有意讓宜蘭電池廠生產線相關人員於明年1月減產期間先請特休，如果仍不足，則先預支特休。
中美晶昨（12）日表示，僅先與員工溝通討論此方案，尚未定案。
中美晶強調，會持續開發海外市場訂單，呼籲政府能管控進口太陽能產品，以免打擊本土廠商。目前進口的太陽能模組與台灣產品有價格競爭，影響台灣電池廠與模組廠的稼動率，因訂單減少、規劃減產，公司還是希望盡量照顧員工，不要影響薪資。
中美晶也提到，上述規畫討論僅止於宜蘭電池廠區生產線，竹南廠以及其他綠電業務則不受影響。中美晶並未揭露宜蘭廠區的員工數。
不過消息傳出後，勞動部昨日說重話，若是強迫員工用特休假、補休以及預支特休假，以因應減班休息都違反《勞基法》，勞動部一定會查處，可罰2至100萬元。
勞動部表示，廠商若要減班休息（放無薪假），就應好好與勞工協商，並循無薪假通報機制；絕不可強迫員工休特休。
官員表示，依勞基法規定，特休假則是由勞工排定；而加班換補休，也須是勞工同意後才可以。現在若是公司因為景氣接單等問題，必須減班休息，就應開大門、走大路，跟員工好好協商。
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