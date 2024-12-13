快訊

大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

輝達衝自駕 台鏈添動能 廣達與鴻海入列合作名單

經濟日報／ 本報綜合報導
輝達在中國大陸新聘數百名員工，強化自駕技術。 (路透)
輝達在中國大陸新聘數百名員工，強化自駕技術。 (路透)

輝達NVIDIA）在中國大陸新聘數百名員工，強化自駕技術。在輝達列出自駕車平台和合作名單，廣達（2382）與鴻海並列，與老牌車電大廠博世（BOSCH）平起平坐。市場看好，輝達衝刺自駕車研發量能，帶動合作夥伴向前。

外電報導，輝達積極擴大全球員工編制，今年在大陸增聘了數百名員工。今年底輝達大陸員工將達約4,000人，高於年初的3,000人。截至今年2月，根據輝達申報，在北京有員工近600人，最近還在中關村科技中心設了新辦事處。

輝達衝刺中國大陸自駕車技術
輝達衝刺中國大陸自駕車技術

輝達開發自動駕駛和AI軟體逾十年，在大陸市場，輝達與大陸當地汽車製造商合作，目前包括Volvo、理想汽車、長城汽車、小米、吉利旗下高階電動車子公司ZEEKR，都開發輝達DRIVE Orin晶片驅動的汽車。理想汽車下一代電動車選擇DRIVE Thor晶片，2030年之前Volvo也將會採用DRIVE Thor平台。

其他合作夥伴方面，輝達攜手鴻海與廣達兩大夥伴。鴻海將扮演一線製造廠的角色，運用NVIDIA DRIVE Orin技術，開發產電子控制單元（ECU）。

鴻海以輝達平台開發ECU，也整合其他ECU，設計製造自動輔助駕駛控制器（ADCU）。鴻海藉著輝達的技術授權在ECU供應鏈中站穩腳步，IC設計應用擴展至自駕車市場。另，鴻海開發智慧駕駛相關技術，為輝達生產NVIDIA DRIVE Orin電腦，也在自家電動車內採用NVIDIA DRIVE Hyperion感測器。

輝達搶進車內運算戰場，推集中式車用運算平台NVIDIA DRIVE Thor。廣達2022年入列輝達NVIDIA DRIVE Hyperion開放平台合作夥伴，協助數百車廠、Tier 1供應商加速部署自動駕駛和ADAS。

（編譯季晶晶、記者鐘惠玲、林薏茹、蕭君暉）

NVIDIA 輝達 鴻海

延伸閱讀

遭中國大陸反壟斷調查 輝達發表聲明否認斷供

尖牙股指數威風 這檔ETF早盤漲勢居原型ETF之冠

鴻海華麗轉身...劉揚偉施魔法

偉訓業績三動能點火

相關新聞

蘋果攜手博通開發自研AI晶片 台積3奈米迎大單

外媒報導，蘋果有意投入自研AI晶片，攜手博通共同開發，以台積電3奈米製程生產，2026年量產。蘋果正擴大AI生態系，衝刺...

蘋果升級AI 鴻海、廣達沾光…法人看好有助完備生態系

蘋果11日宣布最新作業系統整合ChatGPT，iPhone、Mac電腦、iPad等硬體AI功能大升級，法人看好有助完備蘋...

台達電砸百億 組氫能國家隊…百萬瓦電池測試平台啟用

台達電昨（12）日宣布，將於明年起五年內斥資3億美元（約新台幣百億元），攜手台電、中鋼及中油等組建氫能國家隊。台達電董座...

斥資近百億 台達組氫能國家隊

台達電子昨天宣布將於明年起五年內，斥資三億美元（約台幣九十七億元）攜手台電、中鋼及中油等組建氫能國家隊。台達董事長鄭平昨...

中美晶電池廠 員工強制特休

太陽能大廠中美晶傳出宜蘭電池產線明年一月七日起至二月四日止工廠生產線停工，期間員工強制特休，若年假不夠用，採取預支方式處...

Google推新模型 槓OpenAI

蘋果攜手OpenAI擴大AI生態圈，Google全力備戰，11日宣布推出新一代、也是Google迄今功能最強大的生成式A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。