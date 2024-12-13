輝達衝自駕 台鏈添動能 廣達與鴻海入列合作名單

輝達（NVIDIA）在中國大陸新聘數百名員工，強化自駕技術。在輝達列出自駕車平台和合作名單，廣達（2382）與鴻海並列，與老牌車電大廠博世（BOSCH）平起平坐。市場看好，輝達衝刺自駕車研發量能，帶動合作夥伴向前。

外電報導，輝達積極擴大全球員工編制，今年在大陸增聘了數百名員工。今年底輝達大陸員工將達約4,000人，高於年初的3,000人。截至今年2月，根據輝達申報，在北京有員工近600人，最近還在中關村科技中心設了新辦事處。

輝達衝刺中國大陸自駕車技術

輝達開發自動駕駛和AI軟體逾十年，在大陸市場，輝達與大陸當地汽車製造商合作，目前包括Volvo、理想汽車、長城汽車、小米、吉利旗下高階電動車子公司ZEEKR，都開發輝達DRIVE Orin晶片驅動的汽車。理想汽車下一代電動車選擇DRIVE Thor晶片，2030年之前Volvo也將會採用DRIVE Thor平台。

其他合作夥伴方面，輝達攜手鴻海與廣達兩大夥伴。鴻海將扮演一線製造廠的角色，運用NVIDIA DRIVE Orin技術，開發產電子控制單元（ECU）。

鴻海以輝達平台開發ECU，也整合其他ECU，設計製造自動輔助駕駛控制器（ADCU）。鴻海藉著輝達的技術授權在ECU供應鏈中站穩腳步，IC設計應用擴展至自駕車市場。另，鴻海開發智慧駕駛相關技術，為輝達生產NVIDIA DRIVE Orin電腦，也在自家電動車內採用NVIDIA DRIVE Hyperion感測器。

輝達搶進車內運算戰場，推集中式車用運算平台NVIDIA DRIVE Thor。廣達2022年入列輝達NVIDIA DRIVE Hyperion開放平台合作夥伴，協助數百車廠、Tier 1供應商加速部署自動駕駛和ADAS。

（編譯季晶晶、記者鐘惠玲、林薏茹、蕭君暉）