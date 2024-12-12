大同重電本業報喜 奪奇異與東京電力公司大單

大同（2371）重電本業大發威，奪下美國奇異（GE）、日本東京電力公司等國際重量級大廠訂單，發言人丁爾昆12日強調，正積極布局海外電力市場，不僅切入美國指標大廠供應鏈，也會與美國三大電網經銷通路商締結策略聯盟，隨著公司體質改善，一定會履行配息的承諾。

隨著美、日巨頭訂單陸續落袋，大同統計，旗下電力事業群整體在手訂單逾150億元，相關業務將達雙位數年成長，訂單能見度直達2027年，展望樂觀。

大同12日舉辦法說會，丁爾昆透露，近期已通過美系電力巨擘認證，打入其供應鏈，同時也拿下日本指標電力公司訂單，明年起海外業務版圖有望大舉擴張。

據悉，大同新拿下的美、日大客戶，分別是美國奇異與日本東京電力，丁爾昆表示不方便評論，強調大同與美國客戶往來甚久，近期通過產品認證，未來將在台灣出貨變壓器至美國，揮軍海外市場。

丁爾昆強調，大同未來會積極布局海外電力市場，美國方面除了已切入大客戶的供應鏈外，也會與美國三大電網經銷通路商締結策略聯盟，同時也會透過股權投資或併購，取得美國本土重電或電線電纜生產基地。

據悉，目前大同已在美國物色三家本土重電業者，正在實地調查中，估計明年首季或第2季初會有進展，若併購順利，即可在美國當地擁有生產基地，實現「美國製造」目標，台灣生產基地產品除可透過奇異銷往美國，也會銷往全球各地。

大同今年前三季每股純益3元，優於去年同期的0.68元；其中，第3季因處分芙蓉大樓資產，挹注單季每股純益達3.1元。丁爾昆認為，排除資產處分，明年整體營運將遠優於今年，預估明年第2季起業績將顯著轉強，並一路向上成長至第4季。

外界關心大同配息規劃，丁爾昆回應，一定會履行先前公司釋出要配息的承諾，並希望將大多數獲利配發給小股東，同時正在研擬明年將配息政策改為上、下半年各配息一次。

大同11月營收40.51億元，月增14.7%，年減15.2%；前11月營收431.94億元，年減2%。丁爾昆表示，今年營收略減，主因電子代工業務動能較弱，惟重電與新能源業務快速增長，預期明年重電與新能源業務都會雙雙大幅揚升，助攻獲利表現。