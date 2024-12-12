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中美晶強迫員工預支特休1個月 勞動部說重話：違反勞基法一定查處

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
中美晶與環球晶圓總公司。圖／聯合報系資料照片
中美晶與環球晶圓總公司。圖／聯合報系資料照片

太陽能矽晶圓製造廠中美晶（5483）爆強迫員工自2025年1月7日起強制特休1個月，若年假不夠用，還要採「預支」的特休假。對此，勞動部12日晚說重話，強迫員工用特休假、補休、以及預支特休假，以因應減班休息都是違反「勞基法」，勞動部一定會查處，可罰2至100萬元。

勞動部表示，廠商減班休息，就好好跟勞工協商，循減班休息（無薪假）通報機制；絕不可強迫員工休特休。

官員表示，依勞基法規定，特休假是由勞工排定；而加班換補休，也須是勞工同意之後才可以。現在若是公司因為景氣接單等問題，必須減班休息，就應開大門、走大路，跟員工好好協商，循無薪假通報機制。

根據報導，中美晶員工爆料，公司將提早放農曆年假，但扣除國定年假，其餘日期要求員工以個人補休或特休支應，特休不足則預支特休，不僅於此，年後訂單量不足，休假以半薪計。

官員強調，強迫要求員工休特休、強迫加班換補休、或是強迫休特休、或是預支特休，都是違反勞基法，勞動部一定會查處，屬實將重罰。依勞基法規定，可罰2至100萬元。

中美晶 勞動部 勞基法 補休

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