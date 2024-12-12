統一資訊推出「AI 服務機器人」 助力中小企業 AI 轉型

統一資訊推出企業「AI 服務機器人」，運用 RAG（檢索增強生成）技術，以「安全、自主、多元、擴充」四大特色，提供一站式的解決方案。結盟樺漢科技（6414）系統整合智慧方案服務推廣全球，協助企業加速轉型、創新AI 融合。

樺漢科技表示，統一資訊 AI 服務機器人的安全隱私設計與快速部署特點，結合樺漢軟硬體一站式解決方案，實現從硬體到軟體、從影像辨識到人員訓練的整合應用。此外，憑藉大語言模型的運算系統及生成式 AI 資料庫技術累積，為企業提供更智能、更高效的 AI 應用服務，全面提升營運效率與競爭優勢，讓企業的 AI 應用邁向新高度。

樺漢科技專注於 IIoT（工業物聯網）平臺及雲端人工智慧，深耕智慧零售與智慧城市等領域。此次攜手統一資訊，協助國內超商導入 AI 人流分析、節能系統與 AIoT（智慧物聯網）等應用，展現從基礎架構到商業場景的多元技術整合能力，助力國內產業加速邁向數位化與智能化的未來。

全球數位化浪潮中，AI已成為不可逆轉的趨勢，也成為大小企業老闆的新焦慮。統一資訊「AI 服務機器人」平台有四大核心特色：第一是「安全性」，運用 RAG 技術解決資料安全疑慮，將企業數據儲存在獨立資料庫，並透過加密、權限管理和向量化數據處理，確保企業知識不被外部大型語言模型記錄而外洩；第二是「自主性」，無論是建立專屬知識資料庫（KM），或選擇適合的語言模型（LLM），平台自有開發的 AI 技術讓企業可完全掌握模型訓練與調整的自主權；第三是「多元性」，平台支援文字、語音及虛擬人物三種互動模式，前端溝通裝置可選擇手機、平板、電腦、KOISK 或是 LINE，企業可依需求打造法規助理、報表生成、多國翻譯、文件摘要等通用型機器人；或利用企業 KM 訓練教育訓練、聊天客服、營業數據生成、智能客服等專案型機器人；第四是「擴充性」，平台支援 API 接口，可輕鬆整合企業現有 ERP、POS 系統或其他第三方服務，幫助快速實現 AI 服務的導入。

以零售業為例，統一資訊「AI 服務機器人」平台的「營業數據分析機器人」為例，整合 ERP 系統，能快速生成銷售報告與數據分析，可減少傳統人工處理時間70%，報告生成速度提升80%，讓生成營業情報資訊的效率倍增；另一個應用場景是運用於企業直接面對消費者的「智能客服機器人」，透過自動化處理常見查詢，通話處理量增加三倍，處理時間平均減少50%，可以提升客戶滿意度達30%，幫助企業贏得更高的客戶忠誠度與回購。