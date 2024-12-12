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不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

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不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中美晶與環球晶圓總公司。圖／聯合報系資料照片
中美晶與環球晶圓總公司。圖／聯合報系資料照片

中美晶（5483）傳強迫員工自明（2025）年1月7日起強制特休一個月，若年假不夠用，還要採「預支」的方式處理，且明年春節後訂單量若還不足支撐整月上班天數，休假的人將以半薪價計算，同時要求一定職級以上人員減薪，希望能共體時艱。

中美晶集團發言人李崇偉澄清，是因為進口模組大量登台，導致台廠訂單急凍，儘管公司積極開展綠能專案和外銷市場，訂單仍冷清，為考量現今太陽能電池的稼動率實在太低，因此與生產電池產線的宜蘭廠員工協調，達成明年1月先停工一個月，有特休的員工先支用特休假，不足部分再以預支方式也預扣，希望能共體時艱，度過難關。

李崇偉呼籲政府應重視進口模組大舉湧進台灣對台灣太陽能產業帶來的衝擊，中美晶已是最好寫佳。李崇偉強調，由於太陽能營收占中美晶集團營收僅5~6%，而這次停工僅針對電池產線，營收占比更低，其餘包括竹南廠的綠電項目均未受影響。不過基於業務關係，公司暫不公布因停工預支特休有多少位員工及實際影響的營收金額。

但有員工爆料，中美晶目前員工人數共850人，資方11日召開勞資會議臨時會，明年1月7日起至2月4日工廠生產線停線，等於提早放農曆年假，扣除國定年假，其餘日期要求員工以個人補休或特休支應，特休不足則預支特休，不僅於此，年後訂單量不足，休假以半薪計。

中美晶 太陽能電池 營收

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