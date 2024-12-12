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泰谷總座黃國杰因健康因素辭職 副總經理蔡兆全暫代

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

LED廠泰谷（3339）12日公告，總經理黃國杰因個人健康因素辭職，總經理職務由副總經理蔡兆全暫代，待董事會通過總經理委任案後另行公告。

泰谷今年股東會董事改選，億光勢力退出，經營權宣告易主，由具備半導體產業背景的團隊入主，啟動營運轉型，發展半導體新事業，由陶瓷及石英加工廠立鑽工業總經理黃國杰取代葉寅夫，接任總經理。

泰谷近來積極布局半導體等利基型產業，初期規畫切入中低階探針卡市場，客戶包括晶圓廠、IC設計廠等，預計2025年後開始挹注營收

泰谷前11月累計營收5.83億元，年增25%。前三季稅後純益0.2億元，年減12.4%，每股純益0.33元。

半導體 晶圓廠 營收

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