愛德萬測試發表新測試卡 本月上市
半導體測試設備領導供應商愛德萬測試 (Advantest Corporation) 今日在日本半導體展中隆重發表V93000 EXA Scale平台板卡Wave Scale RF20ex，顧客只需使用單一板卡，便可測試幾乎任何射頻 (RF) 裝置。
愛德萬Wave Scale RF20ex延續V93000 Wave Scale RF解決方案創新實力並更上層樓，不僅每張板卡RF埠數量翻倍，且提供100MHz至20GHz範圍，與領先業界的2GHz頻寬能力，為未來的頻率及頻寬需求做好準備，足以因應5G、Wi-Fi 7、超寬頻（UWB）、以及當今或未來任何RF標準。
隨著半導體發展持續朝高效能、技術融合以及高複雜度演進，勢必需要更全面、整合度更高的測試解決方案。最新Wave Scale RF20ex為所有標準RF應用提供一體適用的單卡解決方案。在UWB應用方面，V93000平台採用Wave Scale RF20ex，使自動測試設備（ATE）能因應在調變頻寬和頻率範圍等測試需求上更嚴格要求的新一類元件，提升多工同測層次、降低測試成本（CoT）。
愛德萬測試V93000產品部門執行官暨部門總經理Ralf Stoffels表示：「我們研發Wave Scale RF20ex的初衷，是為RF ATE提供最頂尖的元件、實現最佳操作效率。這款單卡提升了諸多應用的效能，同時簡化配置以涵蓋整體RF市場，並具備內建功能可因應未來Wi-Fi 8及6G元件世代。」
愛德萬測試表示，Wave Scale RF20ex卡，具備多項特色與優點，包括：每卡64個雙向埠、全埠100MHz至20GHz涵蓋範圍、2GHz瞬間頻寬用於產生測試激源與量測。最新Wave Scale RF20ex卡已獲許多顧客採用，並將於2024年12月全面啟售。
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