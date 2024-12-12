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Pure Storage與Kioxia合作提升超大規模資料中心擴充性、效率及效能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Pure Storage與Kioxia合作提升超大規模資料中心擴充性、效率及效能。圖／Pure Storage 提供
Pure Storage與Kioxia合作提升超大規模資料中心擴充性、效率及效能。圖／Pure Storage 提供

擁有全球最先進資料儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage，今（12）日宣布與全球記憶體解決方案領導品牌鎧俠（Kioxia ）合作開發尖端技術來解決現今超大規模環境對高效能、高擴充性儲存基礎架構的日益需求。

Pure Storage表示，基於速度、可擴充性、可靠性以及電力消耗的種種原因，傳統儲存解決方案，尤其是採用傳統硬碟（HDD）的解決方案，很難滿足超大規模環境的需求。HDD難以在不造成延遲和頻寬限制的情況下，處理這類環境所產生的大量、快速成長的資料，且很難擴充規模並無縫整合至現代化資料中心。

為了消除這些障礙，Pure Storage與Kioxia的最新合作將帶來一個從頭打造、且專為解決超大規模環境需求的資料儲存平台，不僅能提供快速擴充能力、降低功耗，同時還能縮小整個超大規模資料中心的實體足跡。

Pure Storage超大規模事業部總經理Bill Cerreta表示，「與Kioxia合作，讓Pure Storage將全快閃儲存技術的潛力發揮到超大規模環境。Pure擁有十年以上的經驗為大型企業提供可管理全快閃環境的系統。我們現在正運用這些創新，搭配Kioxia的最新技術來支援超大規模環境。雙方的合作將建立一套可讓這類企業無縫管理其資料的解決方案，將速度和效率融入核心當中。」

Kioxia行銷長Caesar Ichimura 表示，「我們與Pure Storage的合作象徵超大規模儲存發展令人振奮的里程碑。隨著資料量持續爆炸性成長，我們致力提供一套結合高效能與低營運成本的解決方案。全快閃技術是儲存的未來，透過這項合作，我們將帶動解決當今超大規模環境複雜性所需的創新。」

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