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正淩800G AI伺服器連接器與水冷快接頭等將出貨 業績將暴衝

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
正淩董事長徐季麟。記者蕭君暉／攝影
正淩董事長徐季麟。記者蕭君暉／攝影

連接器廠正淩（8147）12日表示，人工智慧（AI）伺服器所使用的800G連接器將要出貨，並開發完成水冷快接頭與分歧管等水冷散熱零組件，明年同步出貨，同時，打進四大雲端服務供應商（CSP）中的兩家業者，新產品由於單價高，將推升明年業績至少成長兩成以上。

正淩已經完成開發QSFP112與QSFP-DD 800G產品，明年出貨，至於1.6T- OSFP XD為下一世代產品，目前已經與國際大廠共同合作並完成開模，同時，與國內策略夥伴合作推出矽光子共同封裝（CPO）解決方案，切入以色列客戶。

針對水冷散熱相關產品，正淩表示，該公司是精密模具加工廠商，水冷快接頭與分歧管等零組件，都開發完成，明年將會出貨。

正淩主要客戶包括輝達（NVIDIA）旗下的邁倫（Mellanox），網通大廠智邦（2345）、英特爾旗下的Mobileye、亞馬遜、鴻海（2317）、廣達（2382）等大廠。

正淩聚焦在MATIC五大領域，分別為醫療、航太、交通、工業及通訊。今年通訊、工業及醫療將占整體營收九成以上，營收占比為通訊44%到46%、工業22%到24%、醫療23%到25%。受到產品組合優化下，正淩第3季毛利率來到39.87%，今年單季新高。

至於醫療產品方面，屬於高毛利產品，毛利率在50%以上，明年多個案子將開花，正淩從連接器做到整組的線，包含膀胱鏡、支氣管鏡、喉頭鏡等；PFA在美國與中國大陸也有多項產品進入臨床，預計有四項產品將於2025年取證。

在工業領域，正淩切入AI人形機器人，已經與全球前兩大廠商配合，包含連接器及特殊線材，並在台灣建構完整的機構件生產能力，能夠快速實現從骨架到控制系統的客製化機構需求，領先台廠技術。

毛利率 連接器

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