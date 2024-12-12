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主力產品再升級！訊連攜英特爾推「AI 影片補幀」技術

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
訊連威力導演新功能。圖／訊連提供
訊連威力導演新功能。圖／訊連提供

訊連（5203）12日宣布，再度攜手英特爾（Intel）推出世界首款針對Intel Arc圖形處理器，包含搭載Intel Core Ultra處理器的AIPC升級的「AI影片畫面補幀處理」功能，這項技術上月底更新至威力導演365的最新版本，讓用戶無論身處何地，都能在地端完成AI驅動的影片畫面補幀處理。

訊連強調，這項功能主要是透過AI PC的地端運算，更快速地生成流暢且細緻的影片，大幅提升影片編輯的速度，並免除雲端運算所產生的額外費用及隱私安全問題。此次升級不僅進一步鞏固威力導演在多媒體編輯領域的領導地位，更為用戶帶來卓越且高品質的使用體驗。

而影格速率（Frame Rate）是指影片每秒顯示的畫面數量，通常以每秒幀數（Frames Per Second, FPS）表示。一般影片的影格速率較低，可能導致影片拍攝平移動態場景時面臨不流暢的問題。

對此，訊連全新推出的「AI影片畫面補幀」功能，透過最新AI技術分析原始影片的動態影像數據，並隨之生成新的影格。啟用此功能能提高影格速率（FPS），像是每秒24 FPS的影片能即刻被調整至每秒120 FPS，顯著提升畫面的流暢度，並徹底消除視覺上的卡頓問題。

此功能使用Intel Arc圖形處理器及Intel VPL技術，將高運算需求的影像處理任務落地，使用戶在使用威力導演進行影片創作時，無論是平移拍攝，慢動作影片或是其他動態場景，都能輕鬆又快速的產出高品質且流暢的影片效果。

針對此AI影片編輯功能的升級，訊連共同總經理林昭宏表示，團隊始終致力於為用戶提供最先進且操作簡易的軟體功能，作為英特爾在此項技術的首家軟體服務供應商，我們期許這次威力導演能夠透過新加入的「AI影片畫面補幀」功能，將影片編輯提升至全新水準，並展現AI技術為創作帶來的無限價值。

英特爾AI軟體研發副總裁Sudhir Tonse表示，透過AI的強大技術，英特爾與訊連攜手為內容創作者打造了一項革新工具，能將一般的影像轉化為優異的動態影像效果，呈現前所未有的流暢度與清晰度，帶來令人驚豔的視覺體驗。

對此，AI影片畫面補幀技術也是威力導演透過AI，優化影片編輯的功能之一，幫助創作者高效提升影片流暢度。而訊連將持續深耕AI技術在數位創意領域的應用，引領影片編輯的趨勢，並不斷推動影像創作的革新與升級。

AI 威力導演 訊連

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