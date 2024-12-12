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語音AI新創公司Seasalt.ai獲1.3億元投資 客戶有國泰金控、雄獅旅遊等

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美國語音AI新創公司Seasalt.ai完成420萬美元（約新台幣1.3億元）的種子輪募資。由美國Unlock Venture Partners 領投，SparkLabs Taiwan，Grand Vision Ventures，PatientsForce和日本LINE企業創投部門Z Venture Capital （ZVC）共同跟投。

Seasalt.ai主要開發語音與語言處理技術，專注於解決多語言環境中的商業應用需求。產品包括SeaMeet會議助手與 SeaChat智慧客服系統，已吸引超過一萬名用戶。應用於旅遊、金融、醫療等行業，主要客戶包括雄獅旅遊、國泰金控（2882）等。未來SeaChat也可望成為LINE在AI領域的重要合作夥伴，藉由結合 LINE 官方帳號推出語音智慧助理，提升商業服務價值。

Seasalt.ai 的核心技術是自主開發的語音辨識引擎，準確處理中英文夾雜的語言挑戰，與全球雲服務巨頭 Twilio 合作，成為其東亞地區的金牌合作夥伴。新的資金將用以深化台灣市場，拓展至更多大企業客戶， 2025 年將持續推動A輪融資，拓展海外市場。

SeaMeet會議助手專為Google Meet和實體會議設計的AI工具，提供即時會議記錄、說話者辨識和結構化會議總結，並生成後續代辦清單，提升會議效率。

SeaChat智慧客服則是全球首款同時整合電話線路和文字客服的AI原生SaaS服務，支援企業快速部署智慧客服助理。該系統可於10分鐘內上線，支援多語言溝通，直接在LINE平台上運作，協助企業服務來自各地的客戶。憑藉其語音與文字技術，SeaChat成為LINE 在 AI 領域的重要合作夥伴，並藉由結合 LINE 官方帳號推出語音智慧助理，進一步提升商業服務價值。

ZVC美國負責人Hyung Kim指出，Seasalt.ai先進的語言處理技術，在處理混合語言對話方面有專長，可極大提升基於語音的客戶體驗，幫助LINE的數千萬企業用戶受益。台灣大量商家以LINE作為客服管道，而Seasalt.ai的解決方案將為這些商家提供智能化的語音客服體驗。

AI LINE 美國

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