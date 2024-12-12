遠傳為新竹市打造電動公車公共充電樁 先導公車將上路

竹市政府12日宣布，全電動的先導公車將於12月13日正式上路營運，路線將行駛未來新竹輕軌紅線路網，串聯新竹車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點。遠傳協助打造全台首座電動公車公共充電樁，為市民提供零汙染的綠色公車路線，展現市府在公共運輸綠色轉型上的決心與成果。

首批啟用的兩處電動公車充電樁位在北大路與生醫園區，每站皆配置四槍180kW及兩槍120kW的高效充電樁，並具備三槍同時充電的技術特性，15分鐘內就能完成公車快速補電，大幅縮短充電等待時間。此項創新解決方案讓客運業者得以彈性規劃班次運行，並提升營運效率，為市民提供更加便利、準時的綠色交通服務。

為確保新路線的運營順暢，電動公車充電樁已於10月完成建置，提前完成了壓力測試，讓司機熟悉路線及電動公車的操作，及進行行車時間的測試。先導公車與182路公車搭配，班距將由40分鐘縮短為20分鐘，為市民提供更便捷的交通選擇。

新竹市政府表示，先導公車的啟用是配合行政院2030年公車全面電動化政策的重要舉措，也是新竹市公共運輸系統邁向綠色轉型的重要里程碑。市府將繼續與公路局合作，支持市區公車業者向公路局申請購車補助，並計畫在南大路大客車停車場與北新竹大客車停車場設置更多充電樁，進一步提升新竹市電動公車的運營環境。

除了電動公車公共充電樁外，遠傳也為新竹市公有停車場陸續增設超過200支充電樁，持續協助擴建電動公車充電樁，引領公共運輸綠色轉型。