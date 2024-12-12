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Google推代理AI Gemini 2.0 推動「AI 摘要」更普及

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google暨Alphabet 執行長Sundar Pichai宣布推出Gemini 2.0，是Google迄今為止功能最強大的AI模型。Gemini 1.0和1.5具備多模態和長文本理解方面的強項，Gemini 2.0原生具備代理能力，為AI應用帶來全新可能性。

Gemini 2.0系列中Gemini 2.0 Flash實驗性質的模型今天起開放給所有Gemini使用者和開發者：Gemini使用者可以透過桌面和行動網頁版體驗，開發者透過Google AI Studio和Vertex AI使用。Gemini 2.0提升Google搜尋AI摘要還有更多產品的功能，帶來更強大的推理能力，處理更複雜的主題和多層次的問題。

Google去年12月才推出Gemini 1.0，剛滿一年已經推出代理功能的Gemini 2.0。Google指出，在Gemini幫助，所有產品包括7項擁有 20 億用戶的產品也都煥然一新，更催生新的產品如NotebookLM。

Google持續開發出更具代理性的模型，新一代的Gemini 2.0正式推出，這Google截至目前為止功能最強大的模型。因為在多模態上的新進展，例如原生圖像和音訊的輸出、以及原生使用工具的能力，能夠建構新的AI代理，更靠近通用型助理的願景。Google預計將先整合到Gemini和 Google搜尋中。

即日起Gemini 2.0 Flash 實驗性質的模型開放給所有 Gemini 使用者；Google同時推出「深度研究」（Deep Research）的新功能，透過進階的邏輯推理和更長的脈絡處理能力，扮演研究助理的角色探究主題和彙整報告。

Google指出，AI摘要的服務已經觸及 10 億人，讓他們能夠提出全新類型的問題，迅速成為我們有史以來最受歡迎的搜尋功能之一。未來預計將Gemini 2.0 的進階推理能力導入 AI 摘要，用來處理更複雜的主題和多層次的問題，明年初將更大範圍地推出。未來一年，我們也會繼續將 AI摘要擴展到更多國家和地區、支援更多語言。

AI Flash Google

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