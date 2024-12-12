其陽：2025年審慎樂觀 歐美成長動能較高
工業網安設備廠其陽今天召開法人說明會，營運長黃逢誼表示，第4季向來是其陽的傳統旺季，目前方向一致，對2025年看法審慎樂觀，以歐美地區成長動能較高。
黃逢誼指出，為因應美中貿易不確定性，其陽積極開拓美洲市場，今年美洲市場占總營收比重達44%，年增10個百分點，展現穩定成長力道。
針對美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後可能提高關稅，黃逢誼說，其陽主要在台灣生產，未來布局會依照母集團佳世達的營運策略和方向，運用集團資源。
他表示，其陽專注於網通x86平台開發，鞏固現有客戶關係；在前瞻技術領域，積極研發高密度人工智慧（AI）伺服器，並將雙相浸沒式散熱技術應用於產品中，顯著提升效能。
由於核心業務與邊緣運算伺服器需求穩定成長、開拓美洲市場有成，其陽今年前3季合併營收新台幣15.8億元，年增13.5%，創歷史次高，每股盈餘0.66元，為近2年同期新高。
其陽核心業務聚焦網路安全平台，高階伺服器及邊緣運算伺服器的出貨量穩步提升，前3季營收比重達9%，年增4個百分點。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE免費貼圖6款！這款「不可瑟瑟」免任務用半年 卡娜赫拉慶耶誕新年
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
📢 蘋果史上最薄！iPhone 17 Air僅6.25mm厚度 但藏1隱憂被當「中階手機」
📢 《軒轅劍參》Switch完全版開箱！典藏畫冊勾出老粉絲情懷 妮可Q版外露
📢 石頭G20S Ultra掃拖機器人開箱！7.98cm超薄機身鑽低矮區 星陣導航輕鬆過障礙賽
📢 果粉超愛「關iPhone APP保持順暢省電」！專家搖頭：手機電池壽命更慘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言