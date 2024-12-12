台達首座百萬瓦級水電解製氫與氫燃料電池測試平台 推動氫能技術創新

台達電（2308）12日在台南科學園區的台南二廠正式啟用全台首座百萬瓦（MW）級水電解製氫與氫燃料電池測試平台—「台達淨零科學實驗室」，揭示台達在氫能技術研發上的重大里程碑。

本實驗室具備多元測試環境，涵蓋製氫及燃料電池技術於零部件及系統的測試驗證，並與眾多策略夥伴合作，將實現氫能產業材料本土化，助力台灣氫能供應鏈接軌國際能源轉型趨勢。啟用儀式獲產官學界嘉賓共襄盛舉，包括環境部長彭啟明、國發會副主委詹方冠以及策略合作夥伴中鋼、中油、台電等高層主管皆出席支持。

台達董事長鄭平表示，面對全球暖化與氣候變遷，邁向淨零碳排已是國際共識及政策推動方向，而氫能提供了關鍵的減碳路徑。台達長期秉持『環保 節能 愛地球』的經營使命，積極投入綠能技術的研發與應用，這座測試平台，不僅為台達氫能技術研發奠定基礎，更助力台灣氫能技術創新，進一步串聯氫能產業鏈。此本土供應鏈布局有助於增強能源自給率，推動能源轉型與永續發展，並在全球氫能市場中強化競爭優勢。

台達氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭表示，氫能源普及的挑戰在於如何有效提升效率。為此，台達除了鎖定業界最高效率的固態氧化物水電解製氫（SOEC）及固態氧化物燃料電池（SOFC）技術外，更研發出全台唯一SOEC/SOFC自製量產的電池堆性能測試機台，配合本土供應鏈，進行不同種類材料的驗證與測試，為關鍵部件本土化生產奠下根基。

台達電期望藉此與台灣供應鏈攜手合作，整合本地力量，逐步推動材料的本土化，以支持從製氫電源、電池堆到系統整合的技術開發，結合台達的能源基礎設施整合實力，提供高效穩定的氫能源解決方案，預計2026年底於台灣開始量產電池堆與系統設備。

台達電投入研發的固態氧化物燃料電池（SOFC）技術，已參與微電網測試，結合再生能源、儲能設備和電力管理系統，協助客戶打造低碳高效的分散式電網應用及能源管理解決方案。同時，固態氧化物水電解製氫（SOEC）技術，結合工業製程熱回收，以水蒸氣生成的氫氣應用在不同的製程，此技術適合協助鋼鐵業進行減碳，及協助傳統化石燃料能源公司進行碳中和燃料生產及轉型。

台達淨零科學實驗室設有多元測試環境所需要的電力、天然氣、氫氣與高溫控制環境，與必要安全設備，從電池堆測試櫃、系統測試櫃、監控櫃及氣體櫃一應俱全，實驗室的正式啟用實現台達發展氫能技術的承諾。未來，台達將持續深化氫能技術創新，並與產業界、學界及政府合作，共同推動台灣氫能產業的蓬勃發展，為能源轉型及全球淨零碳排目標做出積極貢獻。

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