采威攜手微軟等多家軟體巨頭 鏈結 AI 共創永續未來

雲端整合服務供應商采威（6868）以「AI共生·鏈結雲端」為主題，召集的年度盛事「國際品牌日」正式落幕，吸引超過20位來自台灣、日本、新加坡等地的產業專家與企業代表參與，聚焦數位與永續雙軸轉型的實務經驗與未來趨勢，董事長蕭哲君也於會中，正式揭曉「IScloud360 4/3/3十年發展計畫」，並與多家夥伴簽署合作協議，展現其全球布局的戰略視野及推動永續發展的決心。

采威透露，這次包括台灣微軟合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒、Autodesk台灣暨香港澳門地區總經理陳敏智、普萊德董事長陳清港，以及數位轉型學院院長詹文男等專家齊聚，針對AI科技驅動的數位轉型與淨零轉型如何帶來企業變革，進行深入剖析與分享。此外，來自台灣、日本、新加坡的企業代表共同參與，現場熱烈交流產業趨勢與實務經驗，為與會者帶來全新的洞見與寶貴啟發。

啟動十年藍圖 聚焦全球拓展機遇

活動中，采威國際董事長蕭哲君宣布正式啟動IScloud360「4/3/3十年發展計畫」，為未來十年的發展奠定清晰路徑。蕭董事長表示，2025至2026年將是平台國際化關鍵期，計劃以原有東南亞、東北亞市場為基礎進一步進軍中東市場，並藉由多元合作模式實現營運成長，推動全球布局的突破性進展。

事實上，采威在活動中進一步強化與業界夥伴的合作，與台新銀行簽署「綠色金融合作協議」，攜手推動永續金融生態系發展。同時，與多家海外夥伴完成合作簽署，鞏固其在國際市場的地位與影響力。特別感謝美商動信、台灣用友、華鉅網路、NTT DATA TAIWAN、TeamViewer及摩可數位等合作夥伴的鼎力支持，讓這場年度盛會得以完美呈現。

采威也將持續深化與業界的合作關係，透過AI應用、ESG策略及資安技術的進一步推動，探索數位與永續發展的新契機。未來，公司將致力於打造更強大的生態圈，攜手業界共同推進科技創新與產業進步，為企業帶來更多可能性，開創數位時代的新篇章。