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2024台灣企業永續獎 台半榮獲永續報告類「銀級獎」

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

台灣半導體股份有限公司（5425）積極追求永續發展，強化揭露在環境、社會與公司治理（ESG）各面向的作為，今年發行的第二本企業永續報告書，除持續參照GRI全球永續性報告協會永續性報導原則、TCFD氣候相關財務揭露架構、SASB半導體產業準則作為報導原則，11日更榮獲「2024第17屆TCSA臺灣企業永續獎」永續報告類「電子資訊製造業-第1類銀級」肯定，充分展現台半在企業永續經營的努力。

「TCSA台灣企業永續獎」由財團法人台灣永續能源研究基金會自2008年起舉辦，迄今已邁入第17年，為目前國內最大、公信力最高之企業永續獎項，深獲產官學界肯定，並具台灣企業永續奧斯卡之美名。其旨為表揚各大企業在實踐永續發展、ESG投資及聯合國17項永續發展目標（SDGs）之卓越成果，今年累計參獎企業家數達882家。

台半2023年持續以嚴謹態度揭露永續相關資訊，持續擴大報告範疇，並提升資料及各項數據之品質，以完整回應國際永續及氣候相關揭露規範。今年首次參與台灣企業永續獎便獲頒「永續報告類銀級獎」，顯見報告書整體的溝通性、完善性及可信度深受肯定。

展望未來，台半身為全球半導體供應鏈的一員，將持續接軌國際趨勢，將永續發展策略與本業結合，積極實踐聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），並公開、透明地分享其永續歷程與成果，同時積極和各方利害關係人溝通、議和，共同實現永續願景。

半導體 台半

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