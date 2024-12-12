合勤投控攜手法務部調查局 簽署 MOU 共築國家資安防線
全球資安威脅日益嚴峻，合勤投控（3704）與法務部調查局11日正式簽署「國家資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享合作備忘錄」（MOU）。展現台灣在資安領域的公私協力新高度，跨界合作共同守護國家關鍵基礎設施。
合勤投控從事資安實務多年，以旗下多個子公司及專業部門的技術優勢建立起全方位的資安防護能力。包括兆勤科技投入資安守門員防火牆的研發，在歐洲市場擁有穩健的市占率；國防事業部門負責保護機敏資訊，擁有十多年的企業資安防護實績；黑貓資訊發展出企業與機構內、外網防護的整套方案，為集團提供資安防護，也對外為中央機關等公私部門與企業提供資安防護解決方案。憑藉豐富的技術基礎與最新資安情資的持續收集與分析，合勤投控能為自身及客戶提供全方位的防護支持。
法務部調查局肩負國家安全及犯罪防制兩大使命，尤其資訊安全與犯罪防治是新興的重要任務。調查局處理全國資安事件，並有國際情資交換管道，握有許多即時的資安情資與相對的資安防護方法。同時調查局是執法機構，能夠對資安事件進行溯源查處與法律協助。調查局的資源與能力，不但能對資安事件進行事後鑑識，更能幫助機構與企業進行事前防範。
合勤控指出，本次MOU合作著眼於國家資安需求，聚焦四大方向，打造完善的資安聯防機制，包括威脅情資共享與聯防協作；事件應對與法律支援；資安演練與應變能力提升；以及案例交流與技術分享。
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