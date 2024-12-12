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合晶加入產業聯盟 推進矽光子技術

中央社／ 新竹12日電

半導體矽晶圓廠合晶加入國際半導體產業協會（SEMI）矽光子產業聯盟，及國際矽光子異質整合聯盟，合晶表示，看好矽光子未來發展，希望透過與聯盟成員合作，加速矽光子技術推進。

人工智慧（AI）快速發展，相關巨量演算帶動資料傳輸大量需求，進而促使產業界高度重視矽光子發展，紛紛展開布局，台積電和日月光號召成立SEMI矽光子產業聯盟，此外，產學界還合組國際矽光子異質整合聯盟，推動矽光子技術發展。

瞄準矽光子發展趨勢，基於絕緣層上覆矽（SOI）是矽光子的基礎，矽晶圓廠環球晶已加入SEMI矽光子產業聯盟和國際矽光子異質整合聯盟，並小量出貨矽光子應用市場。

合晶近期也由新事業開發副總經理吳國俊代表加入兩大矽光子產業聯盟，合晶表示，主要希望透過與聯盟成員合作開發，加速矽光子技術推進。

合晶 晶圓廠

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