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科科科技「數位分身管理平台TheKeeper」守護數位主權

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲最大AI多媒體科技集團科科科技KKCompany Technologies 12日舉辦「Innovation Day 科技日」，首度發表「AI數位分身管理平台 TheKeeper」，攜手百萬YouTuber 志祺七七、超人氣樂團芒果醬等網路創作者，攜手守護數位主權介紹獨家研發的全新AI解決方案。

科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，率先發表 AI 數位分身管理平台 TheKeeper，這款創新產品不僅是科科科技在AI應用領域的重要里程碑，也是對保護數位分身與主權 AI 的承諾。

TheKeeper A 數位分身管理平台，以保護、授權與應用為三大核心功能，運用區塊鏈技術打造「數位分身銀行」。建立屬於自己的AI分身，完整紀錄每一次的使用軌跡，透過安全授權的方式讓數位資產進行創新應用，提供從風險防範到價值變現的全方位解決方案。

科科科技創新產品中心副總經理彭弘達表示，AI快速發展也導致深偽技術與仿冒詐騙等風險的增長，守護數位主權已成為不容忽視的議題。TheKeepe希望為公眾提供一個平台，每個人都能保護自己的 AI 數位分身，透過合法授權創造價值。目前在音樂產業方面，TheKeeper與超人氣樂團芒果醬Mango Jump率先合作示範，運用擬真AI歌唱模型技術，激發創作靈感，以Lyrics Swap技術創意填詞，讓AI分身詮釋演唱加深粉絲互動，為粉絲帶來專屬客製化單曲體驗；在影音內容方面，創作者如志祺七七的虛擬分身影片，展現AI跨平台內容生成上的巨大優勢；TheKeeper更將與全台最大的 Podcast 託管平台 Firstory合作跨語言 Podcast 翻譯功能，顯示其在全球市場擴展的潛力。

百萬YouTuber志祺七七表示，聲音與形象的濫用對創作者帶來巨大的威脅，驅動他積極與科科科技合作運用AI技術的原因之一，透過訓練自己的聲音與AI數位分身，提前了解數位分身的應用場景，還能做好充分準備，有效防範潛在風險。

AI 巨大 超人

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