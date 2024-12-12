知名半導體分析師看張忠謀自傳 總結「7大路障」嘆：有些惡化

台積電創辦人張忠謀日前發表自傳下冊，知名半導體分析師陸行之在飛往洛杉磯的飛機上看完，他在臉書發文總結張忠謀和台積電在一統江湖的路上出現「7大路障」，但這些障礙也讓台積電變得更堅強，他認為「找到對的老闆，對的老闆的老闆，找到對的公司會改善你的一生」。

以下為陸行之整理看完張忠謀自傳下冊的心得感想：

1. 張董在德儀掌管全球半導體集團一切順遂，但在新任董事長夏伯特及總裁彪席擴大commodity 的消費者產品失焦後，就把整個公司研發資源錯置，如果當初海格底繼續經營德儀，現在的德儀可能會大不同，這也告訴我們接班人的選擇是多麼的重要，最近Intel 選錯Pat 再下台，就是活生生的例子。 2. 張董的快進快出通用器材表示主政者歇基的短視，決定一家公司的未來的命運，也表示選工作的時候要了解董事長/總經理的方向是否跟你一致。 3. 感覺工研院的改革失敗及人不和是高級公務員及公家機關的吃大鍋飯陋習所致，如果張董能成功改革工研院，不知台灣的研發實力及技轉企業的動能是否倍增？ 4. 感覺除了李國鼎政委，工研院董事長徐修賢，潘文淵顧問，孫運璿院長都在想盡辦法誘拐張董來台灣貢獻，而陳前部長不管在工研院的任命及改革，還是在政府投資台積電，都在搞破壞，想安插自己人當院長，還想來個台積電替代方案。 5. 胡定華為何要提早離開，史副院長為何在沒有強大的設計及製造技術的前提下，把次微米計畫變成台積電的高價燙手山芋？ 6. 當先進技術及主流技術事業組織合併之後，CC魏總欣然接受只有60-70人的業務發展組織（後來變成水果的對接單位)，而劉總拒絕業務發展組織選了20000多人的營運組織，我相信張董就看出魏總的高度了，就這事件讓我想起台積電研發大將梁孟松，當初好像也被諮詢（不知是張董還是蔣爸，自傳甚至沒提到梁）負責先進封裝研發，結果認為被降級，選擇離開，誰不知現在台積電靠著InFo、CoWoS、Chiplet 的幫助一統江湖，甚至一腳踢開三星。 7. 張董闡述經營理念第一大點堅持高度職業道德的第五小點於第417頁，在公司內部，我們絕不容許貪污，不容許公司內有派系及小圈圈產生，及不容許公司政治，但我感覺這幾年有些惡化，時有聽聞台積人加碼投資將通過認證的設備材料供應商，派系，圈圈，公司政治更不用說了。

有網友在貼文底下留言「第7點，不是普通的嚴重吧？」、「完全認同第7點」、「之前發生過的大新聞就是一個林姓超級業務透過台積外圍的S貴婦，協助供應商打入台積供應鏈，拿到台積訂單，賺取佣金」，陸行之也回應「離譜」。

還有人看完陸行之寫的第7點表示「最後一個重點敢説真話！為你嚇出一盆冷汗」、「陸大大真是敢仗義直言」、「最後一點沒人敢說」，陸行之又再度回應「為避免去焦點，真話被刪除了，哈哈」。