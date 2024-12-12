台商自嘲南向「去了找死，不去等死」 川普上台臨三挑戰

川普當選美國新任總統，電子供應鏈大地震，訪查台廠目前面臨三大現象，1. 12月接到緊急通知加速產能移出中國大陸，客戶並開始調查系統產品零組件是否「去紅」，2.客戶搖擺不定，不僅新品發表時機不斷調整，2026年之後的海外擴廠計畫態度也搖擺，3.中國產能縮減下，陸幹安排困難，美國也刁難陸幹簽證，赴美工作難。

筆電軸承大廠兆利指出，大選後客戶積極要求把產品移往泰國跟越南廠生產，目前情勢上戴爾NB產能集中越南，惠普則在泰國，故明年會加速兩地產能擴增，預估未來2年，中國大陸產能將移出「三成」，泰國跟越南都展開第二期擴廠，2年內非中國大陸製造比將達二~三成。

川普當選加速客戶要求「撤出中國」，但去哪裡卻不一致，兆利董事長張台沅表示，他指出，就像2000年製造業西移那波，「不去不行，大家當時說到大陸是找死，不去是等死。」張台沅表示，現在狀況也是一樣，雖會將產能移往越南跟泰國廠，但會一期滿了再擴下一期，謹慎擴廠，並配合客戶要求訓練人力，訂單尚未挪移過來時，產能利用率還不高時的成本得自己吸收，故會步步謹慎為宜。

電子廠一位不具名主管透露，川普上台後，客戶開始詢問零件中來自中國大陸廠商比重，為「去紅」做準備，消費電子品牌客戶更延後新品上市時機，更重要的是，雖去美國製造的趨勢明朗，台達電主管透露，加速美國製造，但陸幹安排去美國廠區工作，美方態度不太歡迎，該主管大嘆，訓練的陸幹去印度工作申請簽證受阻，美國也不行，另一零組件廠商指出，越南跟中國關係不佳，也不歡迎陸幹，僅泰國態度還算開放。

川普上台，品牌客戶12月緊急要求加速移出中國，但究竟移往何處？電子設計製造大廠環旭電子指出，目前全球31座工廠，海外產能規劃一做就是5年計畫，目前客戶多認為越南是第一「相對安全」國家，但客戶即便談2026~2027年產能，現在也很搖擺，還會追問有建議其他地點嗎？

電子零件廠商透露，客戶最近兩個月對製造地點態度變化多次，舉例來說，越南廠雖各客戶都給追加單，但2026年增加爆量＋60%，但都是虛單，客戶也不敢保證屆時一定會下單，變成只能做2025年短期計畫。

對軸承而言，轉移製造地點生產不難，但是客戶很緊急在12月才要求更新明年的產能佈局，也就是「原本沒有要轉移的單都要轉移」，且要求供應鏈加快速度，但產能準備，但人力訓練都需要時間，初期越南泰國生產成本一定會比較高一點，但不去客戶可能就會選擇其他供應商，這就是業者打趣說的「去是找死，但不去等死」。

兆利今年受惠折疊機轉軸業績貢獻50%，業績大幅成長，明年估這部分持穩或小幅成長，明年筆電業務也因為訂單轉出中國大陸，對客戶供貨份額拉高，筆電產品線明年出貨將有雙位數百分比成長，高於產業水準。

客戶在泰國跟越南組裝筆電的量今年還很小，故初期兆利零件可以從中國大陸運過去，但長期會傾向在地生產交貨，故目前也積極找當地沖壓及材料供應商，達在地製造要求。