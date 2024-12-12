聯發科天璣8400新品 傳將於23日搭紅米機種首發亮相

聯發科（2454）旗艦手機晶片天璣9400打出好聲勢後，市場傳出該公司將趁勝追擊，進一步推出高階定位的天璣8400晶片，並由中國大陸手機品牌紅米的Turbo 4擔綱首發機種，於本月23日發表。

對於上述市場消息，聯發科不予評論。

根據陸媒的報導，天璣8400將採台積電（2330）4奈米製程打造，採用Cortex-A725全大核架構，CPU最高頻率在3 GHz以上，並將搭載於紅米Turbo 4機種。至於該系列前一代的Turbo 3機種則是搭配高通以4奈米製程生產的驍龍8s GEN 3晶片。

以聯發科天璣系列產品線來說，除了旗艦等級的天璣9400晶片，目前高階有天璣8300等，另外還有中高階的7000系列，如天璣7300與7300X等。因此外界預期，天璣8400應該是接棒高階8000系列的最新力作，後續應當也會有中高階的7000系列新品，讓產品線新品更為齊全。

聯發科手機晶片貢獻公司過半業績，由天璣9400領軍搶市。在AI時代，聯發科的產品自然也強化AI功能，該公司強調，已將第八代NPU整合至天璣9400中，以實踐更多AI功能。