中強光電榮獲「2024 TCSA台灣企業永續獎」雙獎肯定

年度企業永續奧斯卡獎–「TCSA台灣企業永續獎」堂堂邁入第十七年，2024年參賽家數達622家，較2023年增加96家，續創歷年新高，上櫃永續績優公司中強光電(5371)除一舉摘下永續報告書「白金獎」之殊榮，更首度進入「永續綜合績效獎」決選，並連續六年榮獲「台灣100大永續典範企業獎」，雙獎名次大躍進，永續轉型成果備受肯定，再創高峰。頒獎典禮於昨(11)日假漢來大飯店盛大舉行，由中強光電總經理暨永續委員會委員林惠姿代表公司上台受獎。

中強光電2023年中、英文永續報告書依循最新GRI準則2021 (GRI Standards 2021)撰寫，除持續採用SASB及TCFD等國際規範、完整回應聯合國永續發展目標(SDGs)，也透過定期與利害關係人議合，完成重大主題鑑別，最終將年度重大主題和永續報告書提報董事會進行核決，落實董事會永續治理並提前達成公司治理評鑑3.0要求。報告書以「ESG績效亮點」和「ESG主題」等獨立章節展現公司年度永續績效，並連續5年發行中、英文永續報告書精華版，讓利害關係人快速掌握公司永續脈動，更自2017年起，連續8年符合AA1000AS第二類型高度保證等級，足見報告書資訊高透明度及可信度。

身為公司治理資優生，中強光電以「上市上櫃公司治理實務守則」作為公司治理運作之依歸，建立完整的內部治理機制，積極提高資訊品質與透明度，亦設置審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會，強化董事會結構與運作。2023年除首度入選AREA亞洲企業社會責任獎–「社會公益發展獎」及「公司治理獎」外，自2015年起連續十年名列公司治理評鑑上櫃公司排名前5%、2018年起連續七年榮獲TCSA台灣企業永續獎–「透明誠信領袖獎」，更入選「上櫃 ESG 30指數」、「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」、「特選上櫃ESG龍頭報酬指數」、「TPEx FactSet氣候韌性指數」、「公司治理指數」、「薪酬指數」及「勞工就業88指數」等，顯見中強光電對公司治理的重視與成熟實力。

為提高組織氣候韌性並積極響應國際倡議，中強光電以SBT 1.5℃情境來設定減碳目標及方法，承諾「以2021 年為基準年，2032 年溫室氣體（類別1和2）減量50.4%，類別3~6減量30%」並已通過目標審核，2023年較2021年減碳42%，大幅優於預期淨零路徑。

此外，已連續兩年發行「年度氣候相關財務揭露報告書」(TCFD)，並連續五年回覆CDP 問卷，2023年供應商議合評比獲A（領導等級），氣候變遷與水安全評比皆達B（管理等級），同時也加入「台灣氣候聯盟」及「台灣淨零行動聯盟」。2024年更由董事長簽署「RE100和EV100宣言」，承諾「2030年前實現交通載具100%電動化，並在2040年前達成100%使用再生能源」，目前已建置8座太陽能發電系統自發自用，並搭配綠電轉供及購買再生能源憑證，2023年再生能源使用率達16%；同時也透過自主及ISO 14067產品碳足跡盤查，掌握產品碳排結構，優化產品設計，提升產品永續競爭力，充分展現公司達成氣候承諾的決心。