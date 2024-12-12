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翔耀完成內湖AI算力中心機房 樹立亞洲高規AI算力新標竿
翔耀實業（2438）宣布其位於台北內湖的AI算力中心機房已經落成完工。該機房由全球知名能源管理與自動化專業公司施耐德電機 (Schneider Electric) 提供設計與建造支援，採用水冷式散熱系統，最高能夠容納 2048 個NVIDIA H200 GPU 核心組成的超算系統，是翔耀實業邁向AI領域的重要里程碑。
這座高規格AI算力中心機房的設計與建造，涵蓋從備援系統、環境控制、消防、機電到冷卻散熱的全面高標準施工，充分展現翔耀實業對技術細節與品質的堅持，接下來將以最快速度完成AI算力系統設備的進駐與部署。
翔耀實業董事長林以山表示：「內湖AI算力中心的落成是我們致力於推動亞洲AI技術生態系建設的重要一步。我們的目標是提供穩定、高效、綠色的AI算力支持，並以此樹立亞洲高規格AI算力中心的標竿。」
林以山表示，內湖AI算力中心的採用NVIDIA H200 GPU超算系統，將為包括金融高頻交易、醫療研究、智慧城市規劃及工業自動化在內的多個應用領域，提供強大的運算能力，進一步促進區域內AI技術的創新與發展。
翔耀實業未來計畫將這一成功經驗推廣至南台灣、日本及東南亞地區，逐步擴大AI算力中心的規模與服務範圍，以持續引領AI算力技術的發展。
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