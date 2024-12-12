聯發科擴大AI PC地盤
英特爾當下正陷入營運低潮，聯發科（2454）乘勢大搶地盤，傳出成功搶走部份原本由英特爾供應蘋果Apple Watch的數據機晶片訂單，業界看好，聯發科AI PC處理器後續將接棒發威，有望接棒分食英特爾原本獨霸市場商機的利器。
AI PC是PC領域接下來的希望所在，傳出聯發科正攜手輝達開發的安謀架構AI PC處理器，已進入設計定案階段，預計明年下半年以3奈米製程開始生產。
上述傳聞雖然還未獲得證實，已意味聯發科在PC領域布局，將可能從既有Chromebook範圍進一步擴增至AI PC應用，以安謀陣營的成員身分，加入與x86陣營產品搶市占的行列。
聯發科也已把觸角伸向雲端，強調執行企業級客製化晶片策略。
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