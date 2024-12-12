快訊

聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

入冬最強冷空氣要來了 吳德榮：北台灣今濕涼 明午後降溫愈晚愈冷

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科首度打進蘋果鏈 有望迎來強勁拉貨動能

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者鐘惠玲／綜合報導
蘋果有意於明年大幅升級Apple Watch功能，找聯發科助陣。聯合報系資料照片
蘋果有意於明年大幅升級Apple Watch功能，找聯發科助陣。聯合報系資料照片

彭博資訊報導，蘋果有意於明年大幅升級Apple Watch功能，找聯發科（2454）助陣，由聯發科提供部分Apple Watch新品數據機晶片，分食英特爾原本供應的訂單。

這是聯發科首度打入蘋果主力硬體產品供應鏈，而且是僅次於處理器的關鍵晶片，意義重大。市調機構統計，全球每年智慧手表市場規模約八、九千萬支，蘋果囊括近半數份額，而且集中在高階市場，隨著蘋果有意大幅提升明年Apple Watch功能，預料將引爆新一波買氣，聯發科也將迎來強勁拉貨動能，挹注業績。

聯發科此次搶食英特爾在Apple Watch的數據機晶片供應份額，凸顯產品實力與技術受肯定，後續也有望承接更多品牌廠訂單。聯發科昨（11）日不評論相關訂單消息。

聯發科不僅在手機處理器領域表現亮眼，讓勁敵高通備感壓力，數據機晶片也是聯發科耕耘多年的領域，實力相當不錯。

業界分析，以聯發科現有M80 5G數據機晶片來說，支援最快下載速度高達7.91bps，上傳速度達3.76 Gbps，並支援5G NR+毫米波雙網路連接及載波聚合，還有5G NR載波聚合與混合雙工（TDD+FDD），可實現更高的平均網速，及兩個連接區域之間的無縫切換，其技術強大，應是獲得蘋果青睞的原因。

彭博報導，明年Apple Watch新品將有部分款式的數據機晶片，改由聯發科供應，不再是採英特爾的產品。報導指出，蘋果對聯發科的產品評估時間已超過五年。這次聯發科等於搶了英特爾相關訂單。

外電提到，蘋果轉向使用聯發科的技術，將同時支援5G Redcap，這是專為物聯網模組與穿戴式裝置設計的低階5G服務，這類產品通常不需要高速數據連接。目前Apple Watch使用的是4G LTE，並未像iPhone已轉向5G。

彭博指出，明年的高階Apple Watch Ultra將配備衛星通訊功能，讓智慧手表用戶在沒有行動網路或WiFi訊號時，仍能透過Globalstar的衛星發送簡訊。

另外也可監測用戶血壓變化，最快也可能在明年推出。

Apple Watch Ultra 聯發科 蘋果

延伸閱讀

英特爾新技術 叫陣台積

英特爾18A良率低 博通撤單

里昂：看好AI GPU及AI ASIC 按讚日月光投控等四台股

季辛格退休後的英特爾 陸行之：應由台積電接手營運

相關新聞

聯發科首度打進蘋果鏈 有望迎來強勁拉貨動能

彭博資訊報導，蘋果有意於明年大幅升級Apple Watch功能，找聯發科助陣，由聯發科提供部分Apple Watch新品...

馬斯克拓展AI版圖 緯創沾光

特斯拉執行長馬斯克創立的AI新創公司xAI，在官網上宣布推出生成式圖像模型應用Aurora，馬斯克積極擴大AI生態系與用...

台積電明年會多好？魏哲家「請夥伴準備3年擴產2倍產能」資本支出、獲利將持續攀高

知名半導體分析師、現為香港聚芯資本管理合夥人陳慧明，用一個字形容2025年全球半導體業景氣：「鋒」。

AI供應鏈再添新兵！「全新光電」強攻資料中心…脫穎而出靠2個關鍵

全球砷化鎵磊晶龍頭全新光電，今年前三季獲利已超越去年一整年的成績，董事長陳建良接受本刊專訪，暢談這波快速成長的兩大關鍵。

蘋果智慧表 傳改用聯發科晶片

知情人士透露，蘋果明年推出的Apple Watch智慧手表，部分款式數據機晶片供應商將從英特爾轉向聯發科。這也將是蘋果首...

鴻海攻主權AI 廣宇帶頭衝 檳城新廠可望承接集團相關訂單

鴻海集團搶主權AI商機，內部分工藍圖浮現，透過母雞帶小雞模式，旗下廣宇率先出線衝鋒，承接部份區域性主權AI訂單。廣宇擁有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。