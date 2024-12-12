聯發科首度打進蘋果鏈 有望迎來強勁拉貨動能

彭博資訊報導，蘋果有意於明年大幅升級Apple Watch功能，找聯發科（2454）助陣，由聯發科提供部分Apple Watch新品數據機晶片，分食英特爾原本供應的訂單。

這是聯發科首度打入蘋果主力硬體產品供應鏈，而且是僅次於處理器的關鍵晶片，意義重大。市調機構統計，全球每年智慧手表市場規模約八、九千萬支，蘋果囊括近半數份額，而且集中在高階市場，隨著蘋果有意大幅提升明年Apple Watch功能，預料將引爆新一波買氣，聯發科也將迎來強勁拉貨動能，挹注業績。

聯發科此次搶食英特爾在Apple Watch的數據機晶片供應份額，凸顯產品實力與技術受肯定，後續也有望承接更多品牌廠訂單。聯發科昨（11）日不評論相關訂單消息。

聯發科不僅在手機處理器領域表現亮眼，讓勁敵高通備感壓力，數據機晶片也是聯發科耕耘多年的領域，實力相當不錯。

業界分析，以聯發科現有M80 5G數據機晶片來說，支援最快下載速度高達7.91bps，上傳速度達3.76 Gbps，並支援5G NR+毫米波雙網路連接及載波聚合，還有5G NR載波聚合與混合雙工（TDD+FDD），可實現更高的平均網速，及兩個連接區域之間的無縫切換，其技術強大，應是獲得蘋果青睞的原因。

彭博報導，明年Apple Watch新品將有部分款式的數據機晶片，改由聯發科供應，不再是採英特爾的產品。報導指出，蘋果對聯發科的產品評估時間已超過五年。這次聯發科等於搶了英特爾相關訂單。

外電提到，蘋果轉向使用聯發科的技術，將同時支援5G Redcap，這是專為物聯網模組與穿戴式裝置設計的低階5G服務，這類產品通常不需要高速數據連接。目前Apple Watch使用的是4G LTE，並未像iPhone已轉向5G。

彭博指出，明年的高階Apple Watch Ultra將配備衛星通訊功能，讓智慧手表用戶在沒有行動網路或WiFi訊號時，仍能透過Globalstar的衛星發送簡訊。

另外也可監測用戶血壓變化，最快也可能在明年推出。