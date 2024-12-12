鴻海華麗轉身...劉揚偉施魔法
AI大商機起飛，不僅帶動鴻海（2317）AI伺服器業績爆發，鴻海集團董事長劉揚偉也要發揮魔術師的功力，讓集團內老牌企業華麗轉身，包括廣宇與夏普等，都要跨入AI領域，跟著母公司一起站在AI浪潮上，完成轉型大業。
成立於1971年的廣宇，初期主要生產光碟機，後來成為國揚建設集團旗下子公司，1998年，廣宇爆發被大股東掏空疑雲，營運急轉直下。1999年是廣宇營運黯淡的一年，當年虧掉逾半個股本，每股淨損高達6.3元，後來廣宇找上當時的鴻海董事長郭台銘幫忙，鴻海取得廣宇16%股權，成為最大單一股東，廣宇納入鴻海集團，並由盧松發擔任廣宇董事長暨總經理。
2023年中，廣宇再度組織重組，由鴻海集團大將李光曜接下廣宇董事長一職，李光曜也是鴻海商用電動車事業負責人。
廣宇這幾年一直配合鴻海集團發展電動車線束等相關零組件，隨著李光曜進駐廣宇，廣宇與鴻海集團的關係更緊密，鴻海集團的電動車高壓線束，是由廣宇供應，當然，廣宇也供應中國大陸車廠的線束，隨著鴻海集團積極跨入AI伺服器，廣宇也跟著母集團共舞，搶搭AI伺服器浪潮。
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