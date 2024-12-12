快訊

聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

入冬最強冷空氣要來了 吳德榮：北台灣今濕涼 明午後降溫愈晚愈冷

鴻海華麗轉身...劉揚偉施魔法

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

AI大商機起飛，不僅帶動鴻海（2317）AI伺服器業績爆發，鴻海集團董事長劉揚偉也要發揮魔術師的功力，讓集團內老牌企業華麗轉身，包括廣宇與夏普等，都要跨入AI領域，跟著母公司一起站在AI浪潮上，完成轉型大業。

成立於1971年的廣宇，初期主要生產光碟機，後來成為國揚建設集團旗下子公司，1998年，廣宇爆發被大股東掏空疑雲，營運急轉直下。1999年是廣宇營運黯淡的一年，當年虧掉逾半個股本，每股淨損高達6.3元，後來廣宇找上當時的鴻海董事長郭台銘幫忙，鴻海取得廣宇16%股權，成為最大單一股東，廣宇納入鴻海集團，並由盧松發擔任廣宇董事長暨總經理。

2023年中，廣宇再度組織重組，由鴻海集團大將李光曜接下廣宇董事長一職，李光曜也是鴻海商用電動車事業負責人。

廣宇這幾年一直配合鴻海集團發展電動車線束等相關零組件，隨著李光曜進駐廣宇，廣宇與鴻海集團的關係更緊密，鴻海集團的電動車高壓線束，是由廣宇供應，當然，廣宇也供應中國大陸車廠的線束，隨著鴻海集團積極跨入AI伺服器，廣宇也跟著母集團共舞，搶搭AI伺服器浪潮。

AI 董事長 鴻海

延伸閱讀

閒錢、獎金買00922…隨著大盤一起放大本金！ 去年男大生一年賺超過200萬

川普開築關稅壁壘第一槍 鴻海全球設點…力抗亂流

劉揚偉：鴻海領先的全球布局 受到川普關稅的影響最小

針對川普課稅影響 鴻海董座劉揚偉：大國博弈、靜觀其變

相關新聞

聯發科首度打進蘋果鏈 有望迎來強勁拉貨動能

彭博資訊報導，蘋果有意於明年大幅升級Apple Watch功能，找聯發科助陣，由聯發科提供部分Apple Watch新品...

馬斯克拓展AI版圖 緯創沾光

特斯拉執行長馬斯克創立的AI新創公司xAI，在官網上宣布推出生成式圖像模型應用Aurora，馬斯克積極擴大AI生態系與用...

台積電明年會多好？魏哲家「請夥伴準備3年擴產2倍產能」資本支出、獲利將持續攀高

知名半導體分析師、現為香港聚芯資本管理合夥人陳慧明，用一個字形容2025年全球半導體業景氣：「鋒」。

AI供應鏈再添新兵！「全新光電」強攻資料中心…脫穎而出靠2個關鍵

全球砷化鎵磊晶龍頭全新光電，今年前三季獲利已超越去年一整年的成績，董事長陳建良接受本刊專訪，暢談這波快速成長的兩大關鍵。

蘋果智慧表 傳改用聯發科晶片

知情人士透露，蘋果明年推出的Apple Watch智慧手表，部分款式數據機晶片供應商將從英特爾轉向聯發科。這也將是蘋果首...

鴻海攻主權AI 廣宇帶頭衝 檳城新廠可望承接集團相關訂單

鴻海集團搶主權AI商機，內部分工藍圖浮現，透過母雞帶小雞模式，旗下廣宇率先出線衝鋒，承接部份區域性主權AI訂單。廣宇擁有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。