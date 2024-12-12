鴻海攻主權AI 廣宇帶頭衝 檳城新廠可望承接集團相關訂單

鴻海集團搶主權AI商機，內部分工藍圖浮現，透過母雞帶小雞模式，旗下廣宇（2328）率先出線衝鋒，承接部份區域性主權AI訂單。廣宇擁有區域製造優勢，其中，位在馬來西亞檳城新廠剛落成，占地五層樓、超過5,000坪廠房，已有客戶來包產能，後續還要找地擴產，成為集團承接各地主權AI訂單的奇兵。

廣宇內部目標，AI伺服器營收占比要衝25%，相關產品毛利率不錯，可望同步推升獲利增長。

鴻海集團旗下多家企業10日與法人舉行閉門法說會，AI相關訂單動態與集團分工成為焦點。與會法人透露，現場最勁爆的消息，不是先前已炒一波水冷題材的鴻準說了什麼，而是老牌連接器廠廣宇釋出開始跨足AI伺服器代工、而且還要透過東南亞產能優勢避開地緣政治紛擾，與鴻海集團一起搶主權AI商機的訊息。

與會法人透露，廣宇高層在現場說明，廣宇的AI伺服器訂單，不是與鴻海競爭搶單，而是以「互補分工」的形式進行，「鴻海本身量體大，要處理超大咖客戶，廣宇則協助處理一些鴻海無法分身承接的訂單，不要被同業搶走。」簡單說，就是整個鴻海集團要「一網打盡」所有AI商機。

鴻海集團目前在AI伺服器製造領域，主要由鴻海旗下工業富聯負責四大雲端服務供應商（CSP）客戶，包括亞馬遜AWS、微軟、Google與Meta等；至於部分中小型客戶，例如區域型的主權AI伺服器，則由廣宇組裝。可以看出，鴻海集團正以母雞帶小雞的方式，全面網羅大中小的主權AI訂單。

隨著主權算力興起，廣宇因具備東南亞海外產能，並具有伺服器主機板（L6）到伺服器組裝（L10）供應能力，在川普即將上台，美國持續加強貿易壁壘下，歐美、 大陸客戶紛紛找尋海外產能因應。

廣宇為轉型AI伺服器組裝，在檳城打造占地五層樓新廠、超過5,000坪廠房，已有客戶來包產能，後續還要找地擴產，成為集團承接各地主權AI訂單的奇兵。

廣宇今年持續送樣AI伺服器相關產品，已獲得大陸一線大客戶訂單，將於2025年組裝量產伺服器和交換機，出貨海外主權算力需求，後續尚有約兩到三家歐美客戶可望加入，將成為未來該公司重要營收成長動能。

鴻海高度看好主權AI發展，董事長劉揚偉之前表示，隨著地緣政治的緊張關係愈演愈烈，大家聽過主權AI，未來將聽到主權伺服器，也就是說當地國家的伺服器會在當地製造，因為當你談到主權AI，有許多跟國家非常機密的資訊在裡面，這些AI相關的軟體是跑在AI伺服器裡面，雖然伺服器是硬體，但是也變得非常機密，也要確認它的安全性，這將是未來發展的方向。