蘋果智慧表 傳改用聯發科晶片

知情人士透露，蘋果明年推出的Apple Watch智慧手表，部分款式數據機晶片供應商將從英特爾轉向聯發科。這也將是蘋果首次在主要產品中，採用聯發科晶片。

彭博資訊報導，Apple Watch部分款式的數據機晶片將改由聯發科供應，不再是英特爾。報導指出，蘋果已對聯發科做了超過五年的評估。目前Apple Watch使用的是4Ｇ ＬＴＥ，並未像iPhone在二○二○年那樣轉向5Ｇ標準。

此外，彭博指出，明年的高階Apple Watch Ultra將配備衛星通訊功能，讓智慧手表用戶在沒有行動網路或Wi-Fi訊號時，仍能離線透過Globalstar的衛星發送簡訊。

蘋果二○二二年推出iPhone 14時即配備衛星通訊功能，讓用戶在沒有網路的情況下，仍能在緊急情況上發出訊息。去年，這功能進一步擴展，讓用戶聯繫道路救援服務。今年，蘋果再次升級這功能，讓人能透過iMessage向任何人發送簡訊。

根據報導，另一項可監測智慧手表用戶是否有高血壓的功能，最快也可能在明年推出。此功能不會提供具體的指數，譬如舒張壓或收縮壓的數字，但會通知用戶可能處於高血壓的狀態。

新款Apple Watch Ultra讓登山客和戶外愛好者不必攜帶iPhone，只需佩戴Apple Watch即可使用衛星簡訊，使Apple Watch Ultra成為第一款具備衛星功能的大眾化智慧手表，有助吸引登山客和注重健康的消費者換新手表。

隨著智慧手機市場飽和，市場傳出，南韓手機大廠三星電子將調降二○二五年的智慧手機生產目標百分之十一點五，砍到二點三億支，以回應全球經濟挑戰與日漸升高的市場不確定性。

南韓媒體每日經濟新聞（Maeil）英文版網站The Pulse報導，三星電子行動體驗（ＭＸ）部門預料將在十二月底召開的全球戰略會議中，宣布明年智慧手機產量目標調整為二點三億支，比今年稍早設定的二點六億支目標下調百分之十一點五。屆時各團隊主管也將概述二○二五年的其他具體商業策略。

不過，三星電子設定的明年智慧手機目標，仍將略高於今年約二點二億支銷量的預估值。在經濟不景氣時期，智慧手機是對銷售下滑高度敏感的高階消費產品之一，但該產品占三星ＭＸ部門的大部分銷售。

三星電子計畫明年推出新款旗艦機Galaxy S25，將搭載最新人工智慧（ＡＩ）功能Galaxy AI。南韓業界也預期，三星電子明年可能發表摺疊兩次的「三摺機」，該公司已透過合作夥伴提出開發要求。儘管華為已推出全球首見的三摺機，但三星電子計畫以不同的產品區隔搶市。