台灣大哥大（3045）昨（11）日公布與台灣之星合併滿一周年成績單，不僅提前達成獲利目標，各項業務更超預期，合併後財務指標EBITDA年增21%，11月單月拿下電信營收及獲利雙冠王。台灣大更拿下「2024台灣併購金鑫獎」，為電信唯一，台灣大董事長蔡明忠表示，以「價值創造」為核心，重塑電信產業新格局。

台灣大表示，原預計在合併兩年後才能顯現的獲利正向效益，提前在第一年即落實，今年第3季合併營業利益年增20%，創八年以來新高，11月合併營收逾230億元，創歷史新高，每股稅後純益0.43元，為八年同期新高，成為電信營收和獲利雙冠王。合併後全年（自112年12月1至113年11月30日）表現，相較未併購台灣之星之前一年，總營收年增10%，EBITDA年增21%，營業利益年增14%，稅後純益大幅成長30%，自由現金流持續健康增長。

相較於過去電信業的價格戰泥沼，台灣大指出，透過合併與戰略帶動的變革，成功推動台灣電信產業進入價值競爭的新時代。

而台灣大合併台灣之星一案也獲得「2024台灣併購金鑫獎」評審團肯定，成為電信業唯一獲獎業者，台灣大總經理林之晨出席頒獎典禮。「台灣併購金鑫獎」由台灣併購與私募股權協會主辦，本屆共有149件參賽，橫跨半導體製造、生技、資安通訊及傳統消費性產業，9家企業獲獎，獲獎率僅6%。台灣大拿下「年度最具代表性併購獎」及「最佳影響力併購獎」雙殊榮。

蔡明忠表示，獲得「台灣併購金鑫獎」，屬於台灣大全體同仁共同的榮耀，過去台灣的行動通信市場高度飽和，3G、4G時代業者多，各業者紛紛透過削價競爭來吸引用戶，造成市場供過於求，台灣大合併台灣之星，引領電信產業回歸三強鼎立，有助於三家電信業者擴大市場規模，以更豐沛資金，擴大投資佈局、強化技術實力，提供消費者更多優質且差異化服務。

蔡明忠指出，台台併綜效超出預期，除提前完成網路整併，原預計在合併後第二年才會顯現的獲利正向效益，已在第一年提前達成，各項財務數字都為台灣大未來成長，奠定堅實基礎。

林之晨表示，合併後的台灣大，營運規模與人才基礎更完整，透過AI技術打破過往電信業「同質性服務」的競爭賽局，開創差異化服務與新商業模式，持續提升生產力與獲利。未來將以「超5G」與「Telco+Tech（電信+科技）」策略為核心，深耕AI、MO幣生態圈、遊戲、電信金融與永續發展等領域，並積極拓展國際市場，與多元生態系夥伴攜手推動價值鏈升級。