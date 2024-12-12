友訊凝聚共識 重塑品牌形象

友訊（2332）昔有「日不落品牌」美譽，歷經十年市場競爭激烈的挑戰後加入台鋼集團，透過創新的ESG專案計畫重新凝聚內部共識、重塑品牌形象。友訊經營團隊認為，要形塑永續能力，必須策略性地從由內而外深耕利害關係人溝通，提升品牌價值。更在一年之內囊括國內、外25項產品、服務、永續類大獎。

友訊執行長張家瑞表示，近年以「選擇」與「集中」做為營運及ESG各面向的策略之一，牽起利害關係人的手，聯合社會各種微型力量，並結合產業職能、集結有限資源，打造各項主軸明確的ESG計畫，才能創造具有獨特個性的永續企業。

友訊近年推出一系列有主軸、富創意的社會參與計畫，「友訊涓涓捐」，每月舉辦不同主題物資募集，實踐循環經濟，協助社會弱勢族群自立；「網通資安小學堂」深入地區性微型社福機構，為學童舉辦網通與資安教育課程；暑假期間規劃「D-Link, The Link 暑期公益營隊」，在科技教育外加入永續教育素養課程；派遣志工工程師為社福機構免費網路健檢，協助弱勢學童縮短數位落差；「點點公益‧藝起來」公益集點機制，鼓勵員工社會服務，可獲藝文活動票券回饋。

根據標普S&P全球企業永續評鑑，友訊位居全球通訊設備產業前3%；友訊也在富時羅素FTSE Russell的ESG評級中獲得3.8分的高分，遠超過全球與台灣產業平均；國際永續評鑑機構Sustainalytics的風險評級，友訊連四年保持低風險，近期更以11.4分的優異表現，位居全球前2%；友訊2024年公司治理評鑑首度挺進前5%，為網通產業唯一新進榜企業。