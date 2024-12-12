AI下個主戰場 大咖搶進

繼AI聊天機器人後，生成式AI圖像應用也成為下個科技大廠搶進的生成式AI領域，包括亞馬遜AWS、微軟、Google及OpenAI都以各自優勢，擴大技術應用能量。

Google Cloud產品管理資深總監巴克萊（Warren Barkley）日前在官方部落格發文指出，生成式AI正引領商業成長與轉型，在已將生成式AI部署至生產環境的企業中，有86%的企業表示對收入帶來成長，成長率估達6%，這也是為什麼Google持續投資AI技術，推出新的AI模型。

亞馬遜也在今年re:Invent技術年會上，發表新的多模態生成式AI模型系列Nova，其中包括圖像生成模型 Nova Canvas，讓使用者使用提示產生和編輯圖像。

微軟的AI圖像生成平台Microsoft Designer，今年7月正式上線，可使用AI從零開始創建全新圖像，也可使用Designer編輯和調整上傳的圖片，微軟也將其與AI應用結合，透過Copilot AI聊天機器人，Designer圖片可匯出Word文件PowerPoint的投影片中。

OpenAI今年8月也宣布ChatGPT即日起支援免費生成圖像，圖像將使用DALL-E 3模型生成，就算是沒有訂閱ChatGPT Plus的用戶，每天也都能生成兩張免費圖像。