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馬斯克拓展AI版圖 緯創沾光

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

特斯拉執行長馬斯克創立的AI新創公司xAI，在官網上宣布推出生成式圖像模型應用Aurora，馬斯克積極擴大AI生態系與用戶基礎，多路並進闢建AI領土，叫陣亞馬遜AWS、微軟及Google等雲端服務供應商（CSP）大咖意味濃厚。

xAI繼Grok AI聊天機器人後，再推出生成式AI全新應用，與各大CSP廠較勁，連帶催動龐大的AI伺服器需求，戴爾為xAI發展AI大戰略的重要夥伴，也是AI伺服器機櫃主力供應商，緯創（3231）獨家供應戴爾AI伺服器主機板（L6），營運同步沾光。

緯創在戴爾AI伺服器供應鏈中，除獨家供應伺服器主機板外，也為戴爾進行系統組裝業務，在戴爾AI伺服器供應鏈中坐擁最大占比，成為xAI擴大AI模型生態系的大贏家。

緯創總經理林建勳日前透露，AI伺服器客戶未來一年需求能見度明朗，緯創也正加緊腳步擴產，以因應客戶需求，供不應求情況至少會持續到明年底。

林建勳表示，企業客戶端需求強勁，緯創在企業客戶已取得L11整機櫃AI伺服器訂單，明年相關業務將帶來不錯的成長力道。

Aurora為xAI採用數十億個範例訓練打造出的圖像生成式AI模型，採用具自動歸納機制的專門混合網路架構設計，透過交錯文字與圖像內容預測標記，能自動生成逼真渲染圖像，並準確地符合文字描述，也支援多模態輸入，可從使用者提供的圖像中獲取靈感或直接編輯。

xAI目前已在特定國家地區的社群平台X平台上，將Aurora模型加入聊天機器人Grok中，開放所有用戶使用，強化Grok模型的圖像生成能力。xAI團隊透露，將於未來幾周內開放更多國家用戶使用。

xAI為馬斯克去年創立的AI新創，積極挑戰AI模型霸主地位，今年以來已籌資約110億美元。

xAI先前已採用10萬組輝達H100晶片，打造號稱「目前全球最強的AI訓練系統」、也就是超級電腦Colossus，僅花費短短三個月就建置完成，第3季正式上線。

xAI近期更傳出啟動AI大投資，計畫將田納西州的超級電腦規模擴大至目前的十倍，增幅遠高於預期，並大手筆斥資數百億美元，串聯逾10萬組輝達AI晶片。

業界推估，換算xAI共將斥資超過1兆元，力圖超越Google、OpenAI和Anthropic等競爭對手，「AI軍備競賽」正如火如荼進行中。

AI 伺服器 戴爾

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