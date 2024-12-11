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迎接AI新浪潮！萊迪思第2代FPGA Nexus 2上陣 強攻5大市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
萊迪思第二代FPGA Nexus 2上陣，強攻工業、 車用、網通等五大市場。圖／萊迪思提供
萊迪思第二代FPGA Nexus 2上陣，強攻工業、 車用、網通等五大市場。圖／萊迪思提供

低功耗可編程設計元件（FPGA）供應商萊迪思半導體公司在「2024年開發者大會」上，宣布推出萊迪思Nexus 2新一代小型FPGA平台、以及中階Avant 30和Avant 50系列元件產品組合，優化AI（人工智慧）聯結及因應不同應用領域的支援設計軟體工具，強攻伺服器、車用、工業自動化、網通和個人電腦等五大應用市場。

這也是在雲端伺服器紛紛朝開發特殊應用IC，專業可編程邏輯元件廠，挾其彈性及可擴充性優勢，推出新一代FPGA平台，串連雲端與邊緣AI應用，尤其應用爆發的邊緣端應用領域。

萊迪思強調，新一代平台著重於推出全新硬體和軟體解決方案，拓展萊迪思在網路邊緣到雲端的FPGA創新領先地位。全新發布的萊迪思Nexus 2新一代小型FPGA平台，以及基於該平台的首個元件系列萊迪思Certus-N2通用FPGA，提供先進的互連、最佳化的功耗和效能以及領先的安全性。

萊迪思更發布全新的中階FPGA元件：Lattice Avant 30和Avant 50以及全新版本的萊迪思設計軟體工具和應用解決方案堆疊，幫助客戶加快產品上市。以Lattice Avant 30和Avant 50都各自有三種不同等級產品，正是特殊應用IC（ASIC）欠缺的彈性及可擴充性，可因應開發商針對不同應用場域，選用不同平台或不同規格產品，進行設計。

萊迪思半導體策略及行銷長Esam Elashmawi表示：「在萊迪思，我們很自豪能夠引領低功耗、小尺寸FPGA的技術進步，進而確保我們的客戶擁有最佳元件、工具和解決方案以設計低功耗、高速和安全的突破性創新應用。從網路邊緣到雲端，在各個產業中，FPGA都站在創新的最前沿，我們致力提供多功能和強大的中小型FPGA解決方案，助力我們的客戶和合作夥伴釋放全部潛能。」

萊迪思強調，全新萊迪思Nexus 2小型FPGA平台提升互連性，同時最佳化功耗和效能，並擁有領先的安全性和可靠性功能，可滿足不斷增長的網路邊緣應用對高效處理、橋接和控制能力的需求。

萊迪思Nexus 2晶片採用台積電成熟的16奈米FinFET製程技術，不僅功耗和同類競品有更卓越表現、更是全球小尺寸FPGA，封裝架構更高達50多種。

萊迪思強調目前新產品已在第4季陸續送樣給客戶，看好明年在工業自動化及車用等領域明年將可放量出貨，為公司挹注穩定成長動能。

Nexus 雲端

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