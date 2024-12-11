仁寶入手2項永續大獎 集團高管親揭「淨零轉型」決心

2024第十七屆TCSA台灣企業永續獎於11日舉行聯合頒獎典禮，代工大廠仁寶（2324）榮獲「台灣百大永續典範企業獎」及「台灣永續報告書白金級」兩項大獎，並由副永續長王正強副總經理代表公司接受此項殊榮。台灣永續能源研究基金會舉辦「TCSA台灣企業永續獎」，今年報名參賽共526家企業和政府單位、NGO組織報名；歷屆總計882個單位報名。

仁寶積極響應企業永續發展，為強化永續治理，在2024年五月董事會改選，新任期董事會設15席董事（包含5席獨立董事其中一名為女性董事），達成公司董事成員多元化之具體目標。而仁寶同時也在11月獲得台灣永續能源研究基金會舉辦「全球企業永續獎」金獎，以及台北市政府內湖綠運輸推廣減碳量第一名殊榮。

面對氣候變遷對環境面的影響，在今年六月仁寶成為RE 100新會員，承諾於2050年實現100%使用再生能源的目標，通過此目標，仁寶將在全球再生能源推廣中發揮領導作用；2024年八月仁寶跟隨世界腳步，積極訂定的減碳計畫，正式通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi）的驗證，展現仁寶根據氣候科學制定減排計劃的決心，2023年已達成碳排年減29.7%。

仁寶於今年11月也由王正強副永續長代表出席商業周刊2024「碳 · 競爭力100強」頒獎典禮；仁寶與34家重點供應商伙伴們合力執行「ONE+N 電子業供應鏈淨零加速計畫」。建構淨零轉型競爭力，共創以大帶小供應鏈。王正強表示，「我們很榮幸獲得GCSA全球企業永續獎、TCSA台灣永續報告書獎與台灣百大永續典範企業獎，這不僅肯定了仁寶在誠信經營與資訊透明方面的努力，也突顯了我們在企業永續發展上的卓越表現。

此外，仁寶也榮登《商業周刊》2024『碳·競爭力100強』，充分展現我們在減碳行動上的實質成效與社會影響力。同時仁寶在全球DJSI （Dow Jones Sustainability Indices）ESG評比中的表現也大幅躍升，從2022年的38分攀升至2024年的85分，顯示我們在永續經營上持續努力、穩步向前，並贏得各界的高度肯定」。

至2024年，仁寶持續獲得國內外永續指標的肯定，連續多年入選「富時永續指數（FTSE4Good Index）」及「臺灣永續指數 （FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）」，展現了國際機構對仁寶永續投資價值的長期認可。此外，仁寶也榮獲「臺灣高薪100指數」、「臺灣就業99指數」以及「特選台灣科技優息指數」成分股的殊榮，顯示仁寶在企業永續經營與社會責任方面的堅實成果。

展望未來，仁寶將持續深化永續理念，積極推動企業創新與高效發展，提供客戶領先業界的全方位解決方案。「同時，我們將持續培育專業人才，打造幸福職場，並致力於環境永續，實踐企業責任。我們期許透過仁寶的實力與行動，為社會創造更美好、更永續的未來」。