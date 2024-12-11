快訊

蘋果突推iOS 18.2！Siri整合ChatGPT不再笨笨的 Apple Intelligence新功能一次看

專訪／敖犬禮金包3600引爆全網討論 阿緯：未遵守承諾

仁寶入手2項永續大獎 集團高管親揭「淨零轉型」決心

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶電腦副永續長王正強。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦副永續長王正強。記者吳康瑋／攝影

2024第十七屆TCSA台灣企業永續獎於11日舉行聯合頒獎典禮，代工大廠仁寶（2324）榮獲「台灣百大永續典範企業獎」及「台灣永續報告書白金級」兩項大獎，並由副永續長王正強副總經理代表公司接受此項殊榮。台灣永續能源研究基金會舉辦「TCSA台灣企業永續獎」，今年報名參賽共526家企業和政府單位、NGO組織報名；歷屆總計882個單位報名。

仁寶積極響應企業永續發展，為強化永續治理，在2024年五月董事會改選，新任期董事會設15席董事（包含5席獨立董事其中一名為女性董事），達成公司董事成員多元化之具體目標。而仁寶同時也在11月獲得台灣永續能源研究基金會舉辦「全球企業永續獎」金獎，以及台北市政府內湖綠運輸推廣減碳量第一名殊榮。

面對氣候變遷對環境面的影響，在今年六月仁寶成為RE 100新會員，承諾於2050年實現100%使用再生能源的目標，通過此目標，仁寶將在全球再生能源推廣中發揮領導作用；2024年八月仁寶跟隨世界腳步，積極訂定的減碳計畫，正式通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi）的驗證，展現仁寶根據氣候科學制定減排計劃的決心，2023年已達成碳排年減29.7%。

仁寶於今年11月也由王正強副永續長代表出席商業周刊2024「碳 · 競爭力100強」頒獎典禮；仁寶與34家重點供應商伙伴們合力執行「ONE+N 電子業供應鏈淨零加速計畫」。建構淨零轉型競爭力，共創以大帶小供應鏈。王正強表示，「我們很榮幸獲得GCSA全球企業永續獎、TCSA台灣永續報告書獎與台灣百大永續典範企業獎，這不僅肯定了仁寶在誠信經營與資訊透明方面的努力，也突顯了我們在企業永續發展上的卓越表現。

此外，仁寶也榮登《商業周刊》2024『碳·競爭力100強』，充分展現我們在減碳行動上的實質成效與社會影響力。同時仁寶在全球DJSI （Dow Jones Sustainability Indices）ESG評比中的表現也大幅躍升，從2022年的38分攀升至2024年的85分，顯示我們在永續經營上持續努力、穩步向前，並贏得各界的高度肯定」。

至2024年，仁寶持續獲得國內外永續指標的肯定，連續多年入選「富時永續指數（FTSE4Good Index）」及「臺灣永續指數 （FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）」，展現了國際機構對仁寶永續投資價值的長期認可。此外，仁寶也榮獲「臺灣高薪100指數」、「臺灣就業99指數」以及「特選台灣科技優息指數」成分股的殊榮，顯示仁寶在企業永續經營與社會責任方面的堅實成果。

展望未來，仁寶將持續深化永續理念，積極推動企業創新與高效發展，提供客戶領先業界的全方位解決方案。「同時，我們將持續培育專業人才，打造幸福職場，並致力於環境永續，實踐企業責任。我們期許透過仁寶的實力與行動，為社會創造更美好、更永續的未來」。

仁寶電腦副永續長王正強。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦副永續長王正強。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦副永續長王正強。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦副永續長王正強。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦副永續長王正強。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦副永續長王正強。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦副永續長王正強。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦副永續長王正強。記者吳康瑋／攝影

仁寶 減碳

延伸閱讀

全民權證／仁寶 押價內外10%

PC鏈迎急單 大摩點將

川普關稅大刀砍向中加墨 電子五哥：打的是七傷拳 壓力恐落在客戶身上

獨家／代工廠旺年會接力登場！仁寶、英業達、華碩找超強卡司助陣

相關新聞

iPhone 18 Pro處理器傳2奈米打造 法人預期台積電可望進補

蘋果（Apple）iPhone 16的處理器採用台積電3奈米製程生產，市場傳出，蘋果iPhone 18 Pro的處理器將...

諾基亞：未來10年網路流量增逾5倍 邁向超連結數位世界

諾基亞貝爾實驗室預測在5G、6G 及AI驅動應用等先進技術的推動下，未來十年全球網路流量預計將增長五倍至九倍，諾基亞也認...

台灣大、緯創軟體、Gogolook等 拿下最佳IT雇主獎

IMA 中華民國資訊經理人協會（IMA 協會）主辦的2024 IT Matters Awards 頒獎典禮於 12 月 ...

崇越永續經營 獲百大典範企業、銀級報告雙榮耀肯定

崇越從高科技整合服務供應商出發，致力研究創新及產學合作，投注前瞻性的事業領域，朝向循環經濟與大健康領域發展，透過產品與服...

英業達成「百大永續典範」強化人才培育 迎戰下個50年

代工大廠英業達（2356）將於明年正式歡慶50周年紀念，而團隊為了在下個50年繼續打造多元、平等、共融的職場，已陸續啟動...

元太蟬聯台灣企業永續奬綜合績效奬 榮登台灣10大永續典範企業

元太（8069）11日再度榮獲第17屆台灣企業永續獎（TCSA）頒發的「綜合績效製造業十大永續典範企業獎」及「企業永續報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。