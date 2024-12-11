諾基亞：未來10年網路流量增逾5倍 邁向超連結數位世界

諾基亞貝爾實驗室預測在5G、6G 及AI驅動應用等先進技術的推動下，未來十年全球網路流量預計將增長五倍至九倍，諾基亞也認為，AI驅動的網路，可協助企業與電信業者因應不斷變化的需求與新興機遇，並透過先進技術趨勢，釋放AI應用的潛力，以創造一個更加沉浸式、互聯互通、無縫的數位世界。

台灣諾基亞通信公司總經理劉明達認為，網路對於企業與電信業者來說至關重要，它能推動營收成長、降低成本，並使營運現代化。隨著AI改變數位世界，網路需要進化為自主、靈活且安全，以滿足現代應用與服務不斷成長的需求。他進一步解釋，為了在2030年實現超數位化（hyper-digital world）的未來，電信業者必須從傳統的連線模式轉型為認知平台方式。

隨後，諾基亞行動網路無線產品管理部主管趙奉烈（Brian Cho）博士分享有關5G網路及趨勢發展的觀察，並展示5G與 5G-Advanced的最新進展。他解釋說，5G 一方面能大幅提升行動使用者的體驗，例如資料傳輸速率與視訊品質，這在全球網路中已可觀察到；另一方面， 就電信業者與非電信業者提供者而言，5G也是推動新的應用場景與商業模式的主要因素。展望未來，5G-Advanced將會進一步強化行動網路的功能。諾基亞 MantaRay SON將AI 整合到 RAN 與網路管理中，提升全球的能源效率。諾基亞正在推動5G-Advanced，以支援沉浸式的 XR體驗，例如即時擴增實境多媒體（Real-Time eXtended Reality Multimedia, RXRM）。

台灣諾基亞行動網路部技術總監陳銘邦表示，諾基亞將5G視為6G的基石，並已開始6G的研究與標準化工作，預期2030年6G將商用化，6G時代將重新定義網路的能力，改變網路所能達成的目標。

諾基亞也展示其產品組合中最先進的尖端創新技術及解決方案，即時擴增實境多媒體為諾基亞的即時擴增實境多媒體（RXRM）解決方案位在產業轉型的最前線，提供沉浸式的即時體驗，重新定義團隊合作與生產力。透過運用尖端的360°視訊與3D空間音訊，即時擴增實境多媒體可提升作業效率、改善安全性並促進永續實踐。此解決方案包含軟體、硬體及專案執行，可確保無縫部署。在本次活動中也展示了諾基亞最新推出的全球首款工業用5G 360°攝像鏡頭 (Nokia 5G 360° Camera)，可為即時遠端使用案例提供完整的解決方案。

AI/Ml-Enabled 網路服務則是諾基亞最新的行動網路服務係以數位孿生、AI與自動化的獨特組合為基礎。由 AI 驅動的數位孿生提供整個網路及其效能的真實狀態。它們會在網路設計、部署、最佳化以及硬體維護的適當時機中，自動推薦或觸發正確的行動。透過這些新功能，可以協助客戶在網路效能上取得領先地位，並將其網路生命週期的商業價值最大化。

MantaRay SON（自建構網路）是諾基亞 MantaRay 自建構網路 (Self Organizing Network, SON) 利用先進的自動化與AI技術，優化 5G 無線電網路的效能、品質及能源效率。MantaRay SON 可實現自配置、自修復及自優化的網路能力，從而降低營運複雜性與成本，並提供卓越的客戶體驗。

劉明達表示，未來從現在開始。在AI、先進網路及次世代裝置的驅動下，我們正處於數位轉型的前沿。對於將網路平台化納入策略的營運商而言，創新與新商業模式帶來的市場潛力相當龐大。隨著網路技術不斷演進以滿足日益增長的需求，目前已採取行動的企業，將成為2030年超連結數位世界的領導者。