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iPhone 18 Pro處理器傳2奈米打造 法人預期台積電可望進補

中央社／ 新竹11日電
蘋果（Apple）iPhone 16的處理器採用台積電3奈米製程生產，市場傳出，蘋果iPhone 18 Pro的處理器將進一步採用台積電2奈米製程。示意圖／路透
蘋果（Apple）iPhone 16的處理器採用台積電3奈米製程生產，市場傳出，蘋果iPhone 18 Pro的處理器將進一步採用台積電2奈米製程。示意圖／路透

蘋果（Apple）iPhone 16的處理器採用台積電3奈米製程生產，市場傳出，蘋果iPhone 18 Pro的處理器將進一步採用台積電2奈米製程。隨著製程技術推進，iPhone處理器價格看漲，法人預期，台積電營運可望受惠。

據媒體報導，2026年iPhone 18 Pro的A20 Pro處理器將首度採用台積電2奈米製程生產，晶片價格將自目前的50美元揚升至85美元，漲幅高達70%。隨著成本高漲，iPhone 18 Pro手機報價可能調漲。

台積電一向不評論特定客戶，蘋果也未揭露iPhone處理器成本，iPhone處理器成本僅是外界揣測，且傳言有多種版本，並有不小差異。如台積電3奈米生產的A18 Pro處理器成本，市調機構TD Cowen估計是45美元，日本媒體則估計高達135美元。

台積電為蘋果代工生產的iPhone處理器價格無法獲得證實，不過，法人預期，隨著新處理器採用的製程技術不斷推進，台積電代工價格勢必向上揚升，將有助台積電營運表現。

除了iPhone處理器代工報價上揚，蘋果不斷擴大採用自研晶片，也對代工生產晶片的台積電營運有所助益。法人指出，蘋果自2016年起已多年位居台積電最大客戶。

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