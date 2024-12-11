台灣大、緯創軟體、Gogolook等 拿下最佳IT雇主獎

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經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
IMA 中華民國資訊經理人協會（IMA 協會）今日舉辦2024 IT Matters Awards頒獎典禮邀請行政院長卓榮泰（中）、數位發展部長黃彥男（左五）以及數位產業署代理署長林俊秀（右一）擔任頒獎嘉賓。IMA／提供
IMA 中華民國資訊經理人協會（IMA 協會）今日舉辦2024 IT Matters Awards頒獎典禮邀請行政院長卓榮泰（中）、數位發展部長黃彥男（左五）以及數位產業署代理署長林俊秀（右一）擔任頒獎嘉賓。IMA／提供

IMA 中華民國資訊經理人協會（IMA 協會）主辦的2024 IT Matters Awards 頒獎典禮於 12 月 11 日盛大舉行。IMA協會說明，不僅匯聚了來自各行各業的 IT 精英，更榮幸邀請到行政院長卓榮泰、數位發展部長黃彥男以及數位產業署代理署長林俊秀擔任頒獎嘉賓，在表彰資訊科技產業的傑出企業與人才的同時，也加深產官學三方關係，藉此促進 IT 產業的持續發展與創新。

IMA協會表示，本屆 IT Matters Awards設有「最佳 IT 雇主獎」、「IT Matters 人才獎」、「IT Matters 教師獎」以外，新增「數位轉型獎」及「社會影響力產品/專案獎六大獎項，新增的獎項聚焦於在數位轉型過程中表現卓越、能夠促進產業創新並具備社會影響力的企業和專案。頒獎典禮吸引超過 250 家企業參賽，各獎項競爭異常激烈，充分展現台灣 IT 產業的創新活力。

近年隨著智慧化及AI浪潮，讓IT人員炙手可熱，各家企業爭相搶IT人才，也讓 IT Matters Awards的「最佳 IT 雇主獎」倍受矚目。今年由台灣大哥大（3045）、緯創軟體、Gogolook、Line Taiwan、聯發科、Shopline、星展銀行（台灣）、信義房屋、瑞昱半導體、臺北市政府資訊局與是方電訊等12家企業榮獲。得獎企業以創新的員工福利政策與工作環境，吸引並留住頂尖 IT 人才。

IMA協會分享，除基本優渥的薪資待遇外，企業在延攬、善待IT人才上亦用盡巧思。舉例而言，台灣大實施每週10天遠端工作政策，成立AI 2.0 Lab提昇IT人才價值與競爭力；Gogolook 提供每年 27 天帶薪自我實現假與 30 天身心修養假，強調工作與生活的平衡；頂尖資安服務公司戴夫寇爾則採行每周三日工作制，提升員工的生活自主權與幸福感。

IMA協會分享，在少子化的今天，各家企業為招募、續留優秀IT人才可說是費盡心思，而協會希望透過表彰最佳IT雇主品牌企業，帶動產業對於IT人才環境的重視，促使台灣成為IT人才的理想工作環境。

今年新增的「社會影響力產品獎」與「社會影響力專案獎」更成為獎項亮點，吸引眾多企業共襄盛舉。最終，「社會影響力產品獎」由大數據、台中榮總、奇唯科技、AMD 美商超微半導體、群聯電子、碩網資訊、和雲行動服務、市民永續公司、優護平台、易福社會創新公司及全家便利商店摘下；而「社會影響力專案獎」則由台中榮總、臥龍智慧環境有限公司、數位發展部資料創新司與一卡通獲得。

IMA協會理事長蔡祈岩表示，這些企業不僅透過創新技術提升社會福祉，更展現出「取之於社會、用之於社會」的精神，為產業注入更多正向影響力。

2024 IT Matters Awards 的成功，象徵著 IT 產業在創新與社會責任上的卓越成就。IMA 協會期望藉由這一平台，激勵更多企業關注 IT 人才的發展與培育，並將科技創新與社會福祉緊密結合。未來，協會將持續推動 IT 產業價值升級，促進產業與社會的共同進步，助力企業在全球競爭中創造更大的影響力與價值。

台灣大哥大 瑞昱半導體 緯創 雇主

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