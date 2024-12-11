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泰鼎首度榮獲TCSA台灣企業永續報告類銀獎

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

2024第十七屆TCSA台灣企業永續獎於11日舉行頒獎典禮，台商泰國第一大PCB廠商泰鼎-KY（4927）提到，公司第三度榮獲永續報告獎，並首度獲頒銀獎，顯示本公司永續報告書資訊揭露完整度、可信度及內容品質獲得了進一步的肯定。

泰鼎提到，自2016年起，公司每年自願編制中、英文版永續報告書。2023年永續報告書參照最新的全球永續性報告協會（GRI）、聯合國永續發展目標（SDGs）、氣候相關財務揭露（TCFD）框架及永續會計準則委員會準則（SASB）等國際標準規範進行編制，並取得艾法諾國際股份有限公司依據AA1000保證標準所出具的保證意見聲明書，進一步提高永續資訊揭露之品質與可信度。

在公司治理方面，泰鼎提到， 2023年本公司取得BSI核發的ISO/IEC 27001資訊安全管理系統認證，並於2024年通過SGS (Thailand) Ltd依照ISO 14064-1:2018標準進行的溫室氣體盤查驗證。本公司也致力於提升資訊透明度，歷年永續報告書皆公開於官網ESG專區，方便國內、外利害關係人查閱本公司最新永續新聞及歷年永續報告書內容。

在環境方面，泰鼎提到，公司2023年再生能源使用比例已超過2%。為達成企業永續發展目標，2021年底推出「泰鼎綠色專案（Apex GREEN Project）」，未來將發揮減碳及廢水循環再利用的效益。其中，已完工之太陽能系統預計年減碳量將超過6,000噸，再生能源替代比率接近4%。在投入社會公益方面，本公司2023年在社會共榮專案投入約泰銖99萬元，包含支持教育的獎學金計畫，促進環境永續發展的植樹計畫及號召員工參與的捐血活動等，充分體現本公司追求社會共好的永續精神。

未來，泰鼎提到，公司將持續強化資訊揭露品質，深化在環境、社會、公司治理三個面向的佈局規劃，善盡企業社會責任，與利害關係人攜手在企業永續經營道路上前行。

再生能源 泰鼎-KY

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