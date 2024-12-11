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崇越永續經營 獲百大典範企業、銀級報告雙榮耀肯定

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越榮獲2024「台灣100大永續典範企業獎」以及永續報告「銀級」肯定。圖右為崇越執行長呂素卿。圖／崇越提供
崇越榮獲2024「台灣100大永續典範企業獎」以及永續報告「銀級」肯定。圖右為崇越執行長呂素卿。圖／崇越提供

崇越從高科技整合服務供應商出發，致力研究創新及產學合作，投注前瞻性的事業領域，朝向循環經濟與大健康領域發展，透過產品與服務為社會創造價值，兼顧永續治理及企業營運成長，獲頒台灣永續能源研究基金會主辦的2024台灣企業永續獎─「台灣100大永續典範企業獎」、「永續報告銀級」肯定。

在全球地緣政治影響和AI浪潮推動下，各國積極推動半導體在地生產。崇越打造供應鏈平台，與合作夥伴及策略聯盟拓展海外布局，創建互助的夥伴關係，支持客戶在地生產；且因應綠色製造風潮，掌握純廢水、機電空調等環保工程，提供水處理相關化學品及設備、事業廢棄物清運及回收、氟化鈣污泥資源化再利用作為鋼鐵廠助熔劑，並開發部品清洗、中古設備買賣等循環經濟業務，為綠色製造轉型提供完整解決方案，致力減碳淨零目標。

崇越持續配合各國環保法規要求，為晶圓廠、電子廠及機械製造廠提供建廠與防汙對策。隨著客戶在海外新建廠房，崇越科技的環保工程布局穩步延伸至東南亞，在越南、新加坡及馬來西亞等地皆已累積多項亮眼工程實績，展現卓越的專業能力與執行力。

氣候與自然密不可分，崇越今年已提早完成合併報表子公司溫室氣體盤查，並以控制升溫在1.5°C內為2050年淨零目標；同時，支持與響應國際自然趨勢，加入企業永續發展協會發起的「自然與生物多樣性倡議平台」（Taiwan Nature Positive Initiative），採取更積極的行動與培育相關專業人才，提高面對自然風險的應變能力，以增加企業風險韌性與機會管理的透明度。

崇越科技執行長呂素卿表示，「除了關注減碳進度、淨零碳排等議題外，因氣候變遷帶來對自然環境的衝擊是目前國際關注的重點，也是崇越永續揭露的重要課題。」

財團法人台灣永續能源研究基金會為鼓勵各界執行永續績效，辦理「TCSA台灣企業永續獎」，推動永續綜合績效、永續單項績效，以及永續報告等獎項評選。

崇越獲評選為台灣企業永續獎「台灣100大永續典範企業獎」、「永續報告銀級」以及「社會共融領袖獎」三項榮耀肯定；呂素卿表示，「崇越科技將持續落實社會責任，執行永續績效，推動集團綠色發展，攜手供應鏈廠商邁向共好共融的目標。」

崇越科技 環保

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