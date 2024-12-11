英業達成「百大永續典範」強化人才培育 迎戰下個50年

代工大廠英業達（2356）將於明年正式歡慶50周年紀念，而團隊為了在下個50年繼續打造多元、平等、共融的職場，已陸續啟動多項企業永續措施；隨著團隊永續發展布局越發成熟，英業達也獲得「第十七屆台灣企業永續獎」的肯定，並於11日派出旗下永續發展辦公室處長陳依凡出席頒獎典禮，代表集團接下百大永續典範企業獎、永續報告獎兩大殊榮。

據悉，台灣永續能源研究基金會為鼓勵產業界善盡企業社會責任，17年來持續舉辦「台灣企業永續獎」 評選活動，獲得企業及社會各界熱烈回應。歷屆累計參獎企業731家之營業總額與2022年國內GDP比值為140%，顯見在政府、民間、產業及學界的共同努力下，以及隨著綠色金融ESG投資理念日漸興起，推動企業永續已蔚為風潮，更成為時下企業經營之顯學。

金管會近年積極推動企業實踐CSR工作，強調公司治理的重要，且落實於制度上，強制四類特定公司編寫永續報告書，並於2020啟動「永續發展藍圖」、去年公告「上市櫃公司永續發展行動方案」，並將於明(2025)年起擴大股本達二十億元以下之上市櫃公司應編製更名後之企業永續報告書，因此企業社會責任觀念業已普及並內化為企業精神，進一步鼓勵企業積極落實社會責任、執行永續績效，以促進其永續發展。

事實上，英業達作為四大代工品牌的一員，擁有非常豐富的培育機制，而為了打造重要的「神隊友」，集團也不時推出各種相關培育課程，協助同仁時時刻檢視自我的當責執行力，培養完成任務更要超前一步的執行精神，讓全體員工「告別豬隊友，成為神隊友」。團隊透露，人才永續一直是英業達重視的目標，為了打造更加多元、平等、共融的職場，團隊也做出「五項承諾」並期許在擁抱人才的終極目標之下，必須要做得更好。

英業達表示，人才的培育與發展一直是英業達重視的營運發展目標，而今年我們將持續以行動支持逾400多個聯盟夥伴，不僅會攜手推動各項人才倡議，為每一位工作人創造更好的未來，也是替每一位辛勤工作的夥伴，取得其應有的權利。而英業達即將於明年邁入成立以來的第50年，團隊也將於明年1月12日於台北小巨蛋盛大歡慶，吸引市場關注。