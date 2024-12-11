快訊

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

外資賣超逾176億元！賣超冠軍竟是它 聯電、鴻海也難逃

倒戈？尹錫悅2次彈劾通過機率提高 南韓執政黨5人預告贊成

聽新聞
0:00 / 0:00

元太蟬聯台灣企業永續奬綜合績效奬 榮登台灣10大永續典範企業

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太科技再度榮獲第17屆台灣企業永續獎（TCSA）頒發的「綜合績效製造業十大永續典範企業獎」，由財務長陳樂群（右）代表領獎。元太／提供
元太科技再度榮獲第17屆台灣企業永續獎（TCSA）頒發的「綜合績效製造業十大永續典範企業獎」，由財務長陳樂群（右）代表領獎。元太／提供

元太（8069）11日再度榮獲第17屆台灣企業永續獎（TCSA）頒發的「綜合績效製造業十大永續典範企業獎」及「企業永續報告書電子資訊製造業白金級獎」。這是元太科技連續第八年在台灣企業永續獎中，獲得高度肯定。

全面表現 屢創佳績

元太科技董事長李政昊表示：「非常感謝主辦單位及評審對元太科技ESG努力成果的肯定。今年稍早，元太已在單項績效類別中獲得五項大獎，今天再次以綜合績效的卓越表現榮登台灣十大永續典範企業，並摘下『永續報告書白金級獎』，優異的永續成績單不僅是我們全體員工共同努力的成果，更彰顯了元太在ESG實踐上的堅定承諾。我們將繼續以創新與永續為核心，推動電子紙技術邁向更美好的未來。」

TCSA台灣企業永續獎由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦，旨在鼓勵企業善盡社會責任，至今已邁入第十七屆。元太科技自2017年首度參賽以來，即以ESG永續報告書獲得金級獎，連續八年在TCSA獎項中脫穎而出。今年除十大永續典範企業及報告書白金級獎外，元太還榮獲「人才發展領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」、「氣候領袖獎」、「創新成長領袖獎」及「職場福祉領袖獎」等五項單項績效獎。

挑戰氣候變遷 走在永續前沿

在應對全球氣候變遷方面，元太科技早於2021年底立下雄心目標：2030年實現100%使用再生能源（RE100 2030），並於2040年達成淨零碳排（Net Zero 2040）。透過導入ISO 50001能源管理系統、積極參與氣候宣言（The Climate Pledge, TCP）及通過SBTi科學基礎減碳目標驗證，元太以行動詮釋對環境的承諾。

在綠色採購方面，2024年元太通過ISO 20400永續採購指南績效評核，透過永續採購查核單位台灣檢驗科技公司（SGS）確認，並獲得「Advanced」級認證，為企業獲得最佳的評級，展現元太在推動永續採購與供應鏈責任上的卓越表現。

引領綠色價值 樹立永續標竿

元太持續投入於綠色的電子紙技術與產品研發，2023年投入約新台幣34.6億元，佔營業額比例達12%。同時，重視員工為推動公司成長關鍵，截至2023年已連續9年加薪，薪資福利位居台灣上櫃光電業第一，藉以高競爭性薪資與福利措施、全面性教育訓練，培養電子紙領域的人才智庫，並且攜手生態圈夥伴，積極將兼具環境永續與智慧的電子紙應用於商業與生活領域，協助建構永續發展的智慧城市。

此外，元太科技亦維持公司治理評鑑前5%、標準普爾全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment）全球電子設備及零組件業最優異成績、維持富時羅素綠色營收模型評析99.9%以上為綠色營收、也取得穆迪（MOODY's）評級報告，評定元太科技的電子紙對環境有高度效益而對永續具顯著貢獻，亦確認電子紙低碳產品符合《歐盟永續分類標準》，對氣候變遷的減緩具有實質貢獻。

元太 氣候變遷 電子紙

延伸閱讀

推動ESG、永續人才培育 長榮航空獲十大永續典範企業獎

e啟讀出未來 雲林獲贈逾千台閱讀器行動圖書館啟航

上海商銀推動綠照護 攜手新生活促進會助偏鄉

月配型債券商品 人氣夯

相關新聞

崇越永續經營 獲百大典範企業、銀級報告雙榮耀肯定

崇越從高科技整合服務供應商出發，致力研究創新及產學合作，投注前瞻性的事業領域，朝向循環經濟與大健康領域發展，透過產品與服...

英業達成「百大永續典範」強化人才培育 迎戰下個50年

代工大廠英業達（2356）將於明年正式歡慶50周年紀念，而團隊為了在下個50年繼續打造多元、平等、共融的職場，已陸續啟動...

元太蟬聯台灣企業永續奬綜合績效奬 榮登台灣10大永續典範企業

元太（8069）11日再度榮獲第17屆台灣企業永續獎（TCSA）頒發的「綜合績效製造業十大永續典範企業獎」及「企業永續報...

環球晶實踐永續發展 獲TCSA台灣企業永續獎雙項殊榮

環球晶以卓越的永續實踐與企業治理表現，榮獲2024年度TCSA台灣企業永續獎「台灣100大永續典範企業獎」及「永續報告－...

聯發科獲頒台灣10大永續典範企業 連4年登品牌價值成長率最高企業

聯發科在永續發展與品牌全球化的努力接連受到肯定，今日於台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA台灣企業永續獎」中，獲得有「...

TrendForce：第3季大容量enterprise SSD價量齊揚、營收季增28.6％

根據研調機構TrendForce最新報告顯示，強勁的AI應用需求於2024年第3季持續帶動enterprise SSD產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。