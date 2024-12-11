元太蟬聯台灣企業永續奬綜合績效奬 榮登台灣10大永續典範企業

元太（8069）11日再度榮獲第17屆台灣企業永續獎（TCSA）頒發的「綜合績效製造業十大永續典範企業獎」及「企業永續報告書電子資訊製造業白金級獎」。這是元太科技連續第八年在台灣企業永續獎中，獲得高度肯定。

全面表現 屢創佳績

元太科技董事長李政昊表示：「非常感謝主辦單位及評審對元太科技ESG努力成果的肯定。今年稍早，元太已在單項績效類別中獲得五項大獎，今天再次以綜合績效的卓越表現榮登台灣十大永續典範企業，並摘下『永續報告書白金級獎』，優異的永續成績單不僅是我們全體員工共同努力的成果，更彰顯了元太在ESG實踐上的堅定承諾。我們將繼續以創新與永續為核心，推動電子紙技術邁向更美好的未來。」

TCSA台灣企業永續獎由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦，旨在鼓勵企業善盡社會責任，至今已邁入第十七屆。元太科技自2017年首度參賽以來，即以ESG永續報告書獲得金級獎，連續八年在TCSA獎項中脫穎而出。今年除十大永續典範企業及報告書白金級獎外，元太還榮獲「人才發展領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」、「氣候領袖獎」、「創新成長領袖獎」及「職場福祉領袖獎」等五項單項績效獎。

挑戰氣候變遷 走在永續前沿

在應對全球氣候變遷方面，元太科技早於2021年底立下雄心目標：2030年實現100%使用再生能源（RE100 2030），並於2040年達成淨零碳排（Net Zero 2040）。透過導入ISO 50001能源管理系統、積極參與氣候宣言（The Climate Pledge, TCP）及通過SBTi科學基礎減碳目標驗證，元太以行動詮釋對環境的承諾。

在綠色採購方面，2024年元太通過ISO 20400永續採購指南績效評核，透過永續採購查核單位台灣檢驗科技公司（SGS）確認，並獲得「Advanced」級認證，為企業獲得最佳的評級，展現元太在推動永續採購與供應鏈責任上的卓越表現。

引領綠色價值 樹立永續標竿

元太持續投入於綠色的電子紙技術與產品研發，2023年投入約新台幣34.6億元，佔營業額比例達12%。同時，重視員工為推動公司成長關鍵，截至2023年已連續9年加薪，薪資福利位居台灣上櫃光電業第一，藉以高競爭性薪資與福利措施、全面性教育訓練，培養電子紙領域的人才智庫，並且攜手生態圈夥伴，積極將兼具環境永續與智慧的電子紙應用於商業與生活領域，協助建構永續發展的智慧城市。

此外，元太科技亦維持公司治理評鑑前5%、標準普爾全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment）全球電子設備及零組件業最優異成績、維持富時羅素綠色營收模型評析99.9%以上為綠色營收、也取得穆迪（MOODY's）評級報告，評定元太科技的電子紙對環境有高度效益而對永續具顯著貢獻，亦確認電子紙低碳產品符合《歐盟永續分類標準》，對氣候變遷的減緩具有實質貢獻。