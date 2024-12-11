環球晶實踐永續發展 獲TCSA台灣企業永續獎雙項殊榮

環球晶以卓越的永續實踐與企業治理表現，榮獲2024年度TCSA台灣企業永續獎「台灣100大永續典範企業獎」及「永續報告－銀級獎」，環球晶已連續3年獲獎，肯定本公司深耕環境、社會和公司治理（ESG）永續發展領域持續不懈的努力成果。

台灣永續能源研究基金會每年根據企業的永續願景與策略、公司治理及財務經營績效、氣候治理及能源管理績效、環境永續績效、社會共融績效等構面，選拔出優良楷模，環球晶憑藉ESG績效卓越表現，榮獲「台灣100大永續典範企業獎」。此外，環球晶永續報告書在電子資訊製造業中以完整透明的資訊揭露脫穎而出，成功奪得「永續報告－銀級獎」，進一步鞏固其綠色永續的承諾。

面對全球氣候變遷挑戰，環球晶致力推動綠色製造，將永續理念融入業務核心。環球晶持續發展綠色技術和節能專案，除了導入ISO 50001能源管理系統，並從晶圓製程中能耗最大的部分著手，研發「長晶爐節能熱場設計」大幅減少製程能耗。透過執行各項節能減碳方案，全球廠區2023年度單位用電量與2019年（基準年）相比共減少8.17%。

另一方面，環球晶2022年正式加入全球再生能源倡議組織RE100，承諾集團下所有子公司於2050年實現100%使用再生能源，預計透過自建太陽能發電設施、簽署購電協議及購買再生能源憑證等多元舉措，提升綠色能源使用比例。

環球晶新蓋廠區亦在興建時期便導入各項節能設備及方案，並積極使用再生能源，例如丹麥廠已於2024年在廠區旁建設10MW的太陽能電廠，並預計於2025年初正式連接在地電網，於集團內率先達成RE100的綠色承諾；義大利廠新擴的12吋產線和美國興建的新廠也預計在量產階段使用100%再生能源，落實環球晶對環境保護的承諾。

環球晶表示，集團秉持「關懷社會、永續發展」理念，對於實踐社會責任同樣不遺餘力。

除了長期捐助各項「關懷偏鄉與弱勢」公益專案，也關注永續環境、青年科技人才培育與藝文發展，全球廠區積極投入公益計畫，例如台灣廠區發起公益募資，支持花蓮地震災區重建；美國廠為弱勢家庭籌辦聖誕禮物捐贈活動；日本廠長期投入環境維護活動，清理自然環境中的人為垃圾。

另外，也透過在地社區的公共機構展示矽晶圓等材料，以淺顯易懂的方式普及民眾科技知識；義大利廠捐助紅十字會，支持全球人道援助運動，另發起募捐贈與義大利婦女反暴力協會；韓國廠與當地兒童社福機構合作舉辦醃漬泡菜公益活動，致力將愛與責任傳遞至世界各個角落，無不彰顯創造社會共好的使命感。

環球晶並以誠信、透明與多元化為核心理念，連續六年榮登公司治理評鑑上櫃公司前5%。董事會組成方面，女性董事比例達到三分之一，獨立董事比例更高達二分之一，充分體現多元與專業並存的治理架構，為公司長期穩健發展奠定堅實基礎。此外，環球晶甫於今年10月舉辦首場線上供應商大會，吸引超過百家供應商夥伴參與，承諾共同承擔責任，攜手構築綠色半導體生態。

環球晶圓董事長徐秀蘭表示：「此次榮獲台灣企業永續獎，不僅是對公司在永續實踐上的肯定，更是一種鞭策。環球晶圓將持續以『負責任的成長』為企業營運方針，以實際行動履行企業社會責任，成為形塑永續環境的美好力量。」