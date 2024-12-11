聯發科獲頒台灣10大永續典範企業 連4年登品牌價值成長率最高企業

聯發科在永續發展與品牌全球化的努力接連受到肯定，今日於台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA台灣企業永續獎」中，獲得有「台灣企業永續奧斯卡」之稱的「台灣十大永續典範企業」殊榮，永續報告書也被評選為最高級別的「白金級」，同時獲得製造業組永續單項績效中的「人才發展領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「社會共融領袖獎」及「資訊安全領袖獎」等六大獎項肯定。

在此之前，聯發科在經濟部產業發展署主辦的「台灣最佳國際品牌價值調查」中，也奪得2024「台灣最佳國際品牌」第三名，品牌價值達14.04億美元，較去年成長28%，成長率為入榜企業之冠，同時也是連續四年品牌價值成長力道最強的公司，更是唯一入榜的半導體企業。

聯發科副董事長暨執行長、企業永續發展委員會主任委員蔡力行表示，「聯發科秉持著提升及豐富大眾生活的企業使命，以堅強的技術實力為後盾，透過天璣系列等各類晶片，每年驅動全球超過20億台裝置，致力讓科技產品更為普及。在企業永續方面，結合環境、社會和治理三大面向，攜手供應鏈夥伴落實綠色營運、致力建立多元共融的友善職場環境，以及穩健的公司治理，以行動展現對產業鏈的正面影響力。」

聯發科今年第十度入榜「台灣企業永續獎」，展現在永續營運的長期承諾。在公司治理方面，連年榮獲上市公司評鑑前5%佳績，在環境方面，持續朝向2050年淨零排放目標前進，也將淨零延伸至供應鏈夥伴，完成溫室氣體管理平台，並鼓勵供應商完成ISO-14064查證，協力打造綠色供應鏈。

聯發科也打造共融職場，訂定人權政策與多元共融暨平等宣言，並擴大員工資源小組，使員工互助與交流並支持彼此成長，促進多元族群對話。此外，聯發科技持續回饋社會，以STEM造課師、Girls! TECH Action、IC設計學程系統性推動台灣科學人才鏈，並以智在家鄉競賽帶動全台超過90%鄉鎮市區數位創新。

聯發科今年第十度榮登「台灣最佳國際品牌」榜單，國際品牌價值逐年提升，品牌價值成長率更連續四年居入榜企業之首，展現聯發科近年在全球品牌推展的成果。聯發科將持續與全球客戶及生態系夥伴緊密合作，透過優異技術，展現價值且協助全球客戶持續創新，並提供從裝置端到雲端的跨平台產品及服務，為消費者帶來最佳的使用者體驗。