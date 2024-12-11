趨勢用AI帶動數位平台轉型 獲IT Matters Awards肯定

全球網路資安解決方案廠商趨勢科技11日宣布，獲2024年IT Matters Awards《數位轉型獎》。IT Matters Awards是台灣唯一針對IT雇主品牌的獎項，由數位發展部數位產業署指導IMA資訊經理人協會創立，以表揚對建立優質IT工作環境有顯著貢獻的企業。

趨勢科技以「數位平台導入驅動商業流程轉型計畫」及AI技術導入與功能整合內部系統，成功推動流程與平台轉型，幫助提升營運效率、降低營運開銷，進而創造營業利潤（Operating Margin）成長85%、2023年年度經常性收益（ARR）占總收益比達95%的好表現。

趨勢科技資訊長鄭奕立表示，數位轉型是一大工程，從前期的策略規劃、評估外部市場環境、導入內部創新、優化流程到組織文化變革，都需要長期且龐大的資源和人力投入執行。趨勢科技除了運用AI打造資安方案、研發專為AI設計的資安防護外，IT團隊依循公司以客戶為中心的經營策略，善用AI協助核心服務及業務推動，再結合雲端服務等前瞻技術為數位轉型重要動能，幫助提高客戶留存率與持續成長的年度經常性收益。

除了數位平台導入商業流程轉型計畫主要工程，身為負責任AI的實踐者，趨勢科技也在合乎安全架構之下負責任地利用AI於內部系統中，包括在CRM平台上整合生成式AI開發出的知識庫幫手輔助工具，為產品技術支援工程師提供更豐富完整的知識庫以提升技術支援效率；與內部AI實驗室合作，利用機器學習模型預測每季高機率加購客戶名單來找出更多潛在商機。