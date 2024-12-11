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TrendForce：第3季大容量enterprise SSD價量齊揚、營收季增28.6％

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
強勁的AI應用需求於2024年第3季持續帶動enterprise SSD產業成長。示意圖／路透社
強勁的AI應用需求於2024年第3季持續帶動enterprise SSD產業成長。示意圖／路透社

根據研調機構TrendForce最新報告顯示，強勁的AI應用需求於2024年第3季持續帶動enterprise SSD產業成長，供應商出貨趕不上市場需要，導致價格上漲，推升產業整體營收季增近30%，且由於NVIDIA H系列產品陸續到貨，加上Training AI server所需訂單維持高峰，尤其大容量產品需求旺盛，帶動整體採購訂單容量季增15%。

展望第4季enterprise SSD營收表現，TrendForce直言，隨著採購高峰過去，且server OEM訂單略為下修，導致採購訂單容量較前一季略為縮減，在出貨量減少的情況下，預期第4季產業營收也將跟著降低。

TrendForce進一步說，第3季各廠商enterprise SSD營收排名未有變動，但因各家大容量產品訂單的占比不同，營收成長情況各異。排名第一的Samsung訂單成長超乎預期，營收為32億美元，即便部分出貨因產能調整不及而有延誤，enterprise SSD業務占公司整體營收的比重仍持續上升，其第4季受惠於8TB以下產品出貨強勁，預計營收將持平前一季。

排名第二的SK Group（含SK hynix 與Solidigm）憑藉全系列滿足AI儲存需求產品，於第3季再創出貨新高，帶動enterprise SSD營收達20.58億美元，第4季由於新一代採用SK 176層TLC PCIe 5.0產品量產，加上原有Solidigm 144層TLC PCIe 4.0及大容量QLC SSD，SK海力士集團營收可望維持前一季水準。

TrendForce點出，第3季Micron的大容量enterprise SSD產品出貨力道穩健，推升該公司供應位元成長，營收來到11.53億美元，排名第三，然而，第4季部分訂單需求已轉向60TB，但Micron的60TB產品仍待眾多客戶驗證，預計將影響其營收成長。

至於Kioxia出貨位元雖於第3季持續增加，但大容量產品出貨成長不及競爭對手，因此營收僅有6.36億美元，排名第四。即便如此，該公司把握業界8TB以下容量產品供應吃緊的機會，擴大與北美客戶合作，彌補其在大容量產品的成長缺口。

TrendForce補充，WDC（Western Digital/SanDisk）已拆分硬碟（HDD）和NAND Flash/SSD業務成兩家上市公司，提升每個業務部門的靈活性，加深與北美重要客戶的合作。WDC第3季enterprise SSD營收得益於北美客戶訂單強勁，成長超過一倍，達3.32億美元。

AI SSD 營收

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